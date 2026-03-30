El desempleo volvió a bajar en febrero en Colombia

Agencia de empleo del distrito. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

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El Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE) informó que, en febrero, la tasa de desempleo en Colombia fue del 9,2 %, lo que se traduce en una reducción de 1,1 puntos porcentuales frente al mismo mes del año pasado.

El DANE detalla que esta es la cifra más baja registrada para un mes de febrero desde el año 2001.

La tasa dedestacionalizada pasó del 8,7 % en enero al 8,4 % en febrero.

Las cifras del departamento también muestran que, en el país, hay más de 41 millones de personas en edad de trabajar. De estas, 24 millones se encuentran laborando, es decir, 624.000 más frente al mismo mes del año pasado. Este incremento es estadísticamente significativo.

Las cifras del departamento también muestran que, en el país, hay más de 41 millones de personas en edad de trabajar. De estas, 24 millones se encuentran laborando, es decir, 624.000 más frente al mismo mes del año pasado. Este incremento es estadísticamente significativo.

Los desempleados se cuentan en 2,45 millones. Frente a febrero de 2025, la mencionada cifra implica 252.000 personas menos, lo que también es una variación estadísticamente significativa.

Finalmente está la población por fuera de la fuerza laboral, es decir, personas que, estando en edad de trabajar, no lo hacen por motivos de estudio, salud, labores del cuidado del hogar no remuneradas, por recibir una renta o por no estar interesado en buscar trabajo. Aquí son 14,47 millones de personas, cifra que creció en más de 176.000 en el último año.

La mayoría de la población por fuera de la fuerza laboral está conformada por mujeres. Mientras que los hombres en esta condición suman 4,55 millones, las mujeres alcanzan los 9,91 millones.

Un análisis más detallado muestra que esta marcada diferencia se explica, en gran medida, por la carga de labores de cuidado del hogar no remuneradas que recae sobre ellas. De hecho, 6,94 millones de mujeres no trabajan ni buscan empleo por esta razón. El desequilibrio es evidente: por cada hombre dedicado a estas tareas, hay ocho mujeres.

Ramas de actividad que más generaron empleo en febrero

🧪 Actividades profesionales, científicas y técnicas: +250 mil 🏥 Administración pública, educación y salud: +244 mil 🎭 Actividades artísticas y entretenimiento: +188 mil ⚡ Suministro de electricidad, gas y agua: +149 mil 🏭 Industrias manufactureras: +137 mil 📡 Información y comunicaciones: +96 mil 💰 Actividades financieras y de seguros: +25 mil 🏠 Actividades inmobiliarias: +18 mil 🚗 Comercio y reparación de vehículos: +5 mil 🍽️ Alojamiento y servicios de comida: +5 mil

Actividades que perdieron empleo

🌾 Agricultura, ganadería y pesca: -363 mil 🚚 Transporte y almacenamiento: -86 mil 🧱 Construcción: -38 mil

Por posición ocupacional, el mayor crecimiento se registró en los obreros y empleados particulares. De los 624.000 empleos generados en febrero, 530.000 correspondieron a esta categoría.

Los patrones y empleadores aumentaron en 105.000; los empleados domésticos en 58.000; los jornaleros o peones en 52.000; el trabajador familiar sin remuneración en 10.000; los obreros o empleados del Gobierno se redujeron en 28.000; y los trabajadores por cuenta propia en -101.000.

10 ciudades con mayor tasa de desempleo

Quibdó: 26,3% Riohacha: 14,3% Cartagena: 14,2% Ibagué: 13,0% Armenia: 13,0% Sincelejo: 12,3% Cúcuta A.M.: 12,3% Tunja: 11,9% Popayán: 11,8% Santa Marta: 10,7%

10 ciudades con menor tasa de desempleo

Villavicencio: 8,0% Neiva: 8,1% Bogotá D.C.: 8,2% Manizales A.M.: 8,6% Pereira A.M.: 8,9% Medellín A.M.: 9,0% Cali A.M.: 9,0% Bucaramanga A.M.: 9,1% Valledupar: 9,6 % Barranquilla: 10 %

Informalidad

La tasa de informalidad en el país sigue siendo protagónica. En febrero, esta fue del 55,3 %, lo que se traduce en una importante reducción de 2,3 puntos porcentuales frente al mismo mes del año anterior. Esta variación es estadísticamente significativa.

Esta problemática sigue teniendo un peso importante en los centros poblados, rurales y dispersos, donde la cifra alcanza el 83,1 %. Cifra que contrasta con la registrada en las 13 principales ciudades y áreas metropolitanas, donde se ubicó en 41,7 %.

Las 10 ciudades con mayor informalidad (diciembre -febrero)

Sincelejo: 68,3%

Valledupar: 63,4%

Cúcuta A.M.: 62,8%

Riohacha: 62,2%

Santa Marta: 59,5%

Quibdó: 57,6%

Pasto: 57,4%

Montería: 56,1%

Florencia: 55,5%

Popayán: 54,2%

Las 10 ciudades con menor informalidad (diciembre - febrero)

Bogotá D.C.: 33,8%

Tunja: 35,7%

Manizales A.M.: 35,7%

Medellín A.M.: 38,2%

Pereira A.M.: 39,5%

Armenia: 42,5%

Bucaramanga A.M.: 43,8%

Neiva: 47,0%

Ibagué: 47,1%

Cartagena: 47,1%

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