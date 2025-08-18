No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
No, gracias
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El dilema energético de Brasil: COP30 y búsqueda de petróleo

Los líderes mundiales, en particular aquellos que se presentan como defensores de un futuro verde, se enfrentan a un dilema: el mundo aún no puede prescindir de los combustibles fósiles. En ningún lugar es esto más evidente que en Brasil.

Peter Millard y Mariana Durao | Agencia Bloomberg
18 de agosto de 2025 - 09:37 p. m.
A medida que la demanda mundial de petróleo alcanza niveles récord, se prevé escasez mundial en la década de 2030.
A medida que la demanda mundial de petróleo alcanza niveles récord, se prevé escasez mundial en la década de 2030.
Foto: Dado Galdieri/Bloomberg - Dado Galdieri/Bloomberg

Brasil acogerá en noviembre la COP30, la conferencia climática más importante del mundo. Al mismo tiempo, su petrolera estatal traslada un gigantesco buque de perforación a un yacimiento a poco más de 160 kilómetros de la costa amazónica. Busca más crudo para evitar el colapso de su principal exportación, cuya producción se prevé que caiga en la década de 2030. Un hallazgo ayudaría a frenar el declive en su superávit comercial, atraer inversiones y aumentar el pago de regalías a un gobierno que enfrenta fuertes restricciones presupuestarias.

Pue...

Por Peter Millard y Mariana Durao | Agencia Bloomberg

Conoce más

Temas recomendados:

Petróleo

Petróleo en Brasil

Brasil

Petrobras

PremiumEE

 

Marco(58089)Hace 43 minutos
Interesante para que lo lea el iluminado
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.
Aceptar