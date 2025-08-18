El dilema energético de Brasil: COP30 y búsqueda de petróleo

A medida que la demanda mundial de petróleo alcanza niveles récord, se prevé escasez mundial en la década de 2030. Foto: Dado Galdieri/Bloomberg - Dado Galdieri/Bloomberg

Brasil acogerá en noviembre la COP30, la conferencia climática más importante del mundo. Al mismo tiempo, su petrolera estatal traslada un gigantesco buque de perforación a un yacimiento a poco más de 160 kilómetros de la costa amazónica. Busca más crudo para evitar el colapso de su principal exportación, cuya producción se prevé que caiga en la década de 2030. Un hallazgo ayudaría a frenar el declive en su superávit comercial, atraer inversiones y aumentar el pago de regalías a un gobierno que enfrenta fuertes restricciones presupuestarias.

