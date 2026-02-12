El director de Instagram testificará en un juicio que podría costar miles de millones a Meta

Mosseri será el primer ejecutivo de la compañía en testificar durante el juicio de Los Ángeles. Foto: Bloomberg - Allison Robbert

El jefe de Instagram, Adam Mosseri, se dispone a testificar en un juicio histórico sobre la adicción a las redes sociales y a enfrentarse a las “preguntas muy directas” de un abogado demandante sobre cómo su plataforma equilibra la seguridad y la interacción.

Mosseri será el primer ejecutivo de la compañía en testificar durante el juicio de Los Ángeles, que comenzó el lunes y se centra en una mujer de 20 años que culpa a Instagram de Meta Platforms Inc. y a YouTube de Google por sus años de problemas de salud mental.

Se espera que los abogados interroguen a Mosseri el miércoles sobre las comunicaciones internas de la empresa en las que un empleado dice que “se asustó” cuando se enfrentó a preocupaciones sobre cómo Instagram afecta los cerebros de los usuarios jóvenes, entre otros temas.

El juicio servirá como una prueba crítica para miles de demandas que apuntan no solo a Meta y Google, sino también a TikTok Inc. y Snap Inc. Las dos últimas compañías no participan en el caso actual porque llegaron a acuerdos confidenciales con los abogados de la mujer en el Social Media Victims Law Center con sede en Seattle, poco antes del juicio.

Aunque las empresas han negado haber actuado mal, se enfrentan a miles de millones de dólares en posibles daños si no prevalecen en los primeros juicios.

Mark Lanier, abogado de la mujer que está demandando, dijo a los jurados que ella pasaba horas navegando en Instagram todos los días, y que su uso más alto registrado fue de 16,2 horas en un solo día en marzo de 2022. Lanier dijo que se sentía “atrapada” en la plataforma.

Durante su declaración inaugural, Lanier dijo que planeaba preguntarle a Mosseri sobre una cadena de mensajes entre una investigadora de Meta y una de sus colegas. Lanier leyó fragmentos de los mensajes al jurado.

“IG es una droga”, dijo el investigador, refiriéndose a Instagram.

Jaja, o sea, en todas las redes sociales. Básicamente somos promotores de contenido, dijo su colega.

Más adelante en la conversación, uno de los dos mencionó que habían planteado sus preocupaciones a “Adam” sobre cómo la plataforma estaba afectando la “tolerancia a las recompensas” interna de las personas.

“Sé que Adam no quiere ni oírlo”, dijo uno de ellos. “Se puso histérico cuando hablé de la dopamina en mi repaso de fundamentos para adolescentes, pero es innegable. Es biológico. Es psicológico”.

Mosseri ha liderado Instagram desde que los fundadores de la aplicación se fueron en 2018, y ha sido un importante lugarteniente de producto en la empresa durante más de una década.

Antes de hacerse cargo de Instagram, pasó una década en Meta en varios roles de producto, más notablemente como jefe de Facebook News Feed, que en ese momento era la superficie de producto más icónica de la compañía y el mayor impulsor de ingresos.

News Feed también se considera el primer producto en popularizar la función de “scroll infinito”, que permite a la plataforma mostrar un número ilimitado de publicaciones para que los usuarios las exploren. Bajo la dirección de Mosseri, Instagram también anunció en 2021 planes para una versión infantil de la aplicación llamada Instagram Youth , que finalmente se descartó tras la fuerte reacción de políticos y grupos de padres.

Mosseri testificó sobre la seguridad de los adolescentes en Instagram ante el Comité de Comercio del Senado en 2021 después de que se informara que la propia investigación de la compañía mostraba que Instagram tenía efectos negativos en algunos de sus usuarios adolescentes, especialmente las niñas.

Mosseri ha sostenido durante mucho tiempo que las redes sociales, en particular Instagram, pueden ser positivas para los adolescentes que buscan amigos y una comunidad en línea, incluso si enfrentan desafíos fuera de línea.

“También sé que a veces los jóvenes recurren a Instagram cuando enfrentan momentos difíciles en sus vidas”, declaró ante el Congreso en 2021. “Creo que Instagram puede ayudar en esos momentos críticos”.

Instagram implementó las llamadas cuentas para adolescentes a finales de 2024, que limitan con quién pueden interactuar los adolescentes y qué contenido ven. Mosseri afirmó que estos cambios no buscaban apaciguar a los legisladores.

“Sinceramente, no está diseñado para ninguno de ellos”, dijo entonces . “Espero que tenga buena aceptación entre los padres y los adolescentes, porque es precisamente para ellos”.

Se espera que el director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, y Neal Mohan de YouTube testifiquen más adelante en el juicio.

