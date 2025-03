Renunció el director de relaciones con inversores de Nu Holdings

Antes de unirse a Nubank en julio de 2022, Friedemann dirigió la investigación de acciones financieras de América Latina en Citigroup Inc. Foto: Bloomberg - Jonne Roriz

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Jörg Friedemann dejará su cargo como director de relaciones con inversores de Nu Holdings Ltd., la fintech más grande de América Latina, según personas familiarizadas con el asunto.

Friedemann decidió irse en busca de otra oportunidad, dijo una de las personas, que pidió no ser identificada porque no se ha hecho ningún anuncio formal. Se espera que permanezca en Nubank, como se conoce a la empresa de tecnología financiera, hasta abril.

Antes de unirse a Nubank en julio de 2022, Friedemann dirigió la investigación de acciones financieras de América Latina en Citigroup Inc., según su página de LinkedIn. También trabajó en Goldman Sachs Group Inc., Bank of America Corp. y UBS Group AG. Además de ser IRO, es director global de ESG e inteligencia de mercado en Nubank, según el sitio web de la fintech.

Friedemann no respondió de inmediato a un mensaje solicitando comentarios.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.

Pronto tendremos al aire el boletín de noticias económicas, en el que además de actualidad encontrarán consejos de emprendimiento y finanzas. Si desean inscribirse, pueden ingresar aquí.