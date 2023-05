El dólar registró una leve caída y se mantiene en el terreno de los $4.500

La reducción en las tasas de Estados Unidos podría aportar para que el precio del dólar baje en Colombia. Foto: archivo

Tras una tendencia a la baja, que duró casi una semana, el dólar volvió a registrar un repunte que lo llevó (nuevamente) al terreno de los $4.500. Este miércoles la divisa cerró en $4.545, lo que se traduce en una disminución de $24 (0,52 %) frente al cierre del martes.

La cotización del dólar inició este miércoles en $4.520. Su cotización máxima fue de $4.559,80, su mínima fue de $4.514,08 y la Tasa Representativa del Mercado (TRM) quedó en $4.540,34.

Le puede interesar: La inflación se desacelera en Estados Unidos: ¿Se viene una baja en las tasas?

Esta leve caída del dólar se registra tras conocerse que en Estados Unidos la inflación por fin cedió, registrando una leve contracción. Esto hace que la Reserva Federal (FED), que es el banco central de esa nación, considere la opción de comenzar a bajar las tasas de interés; pues hay que recordar que elevarlas ha sido una política monetaria para ponerle fin a la inflación (disminuyendo la demanda).

El que se disminuyan las tasas en Estados Unidos, y ceda la inflación, es un dato positivo para el país, entre otros factores, porque se aumentaría la demanda estadounidense de productos y servicios colombianos, lo que a su vez se traduciría en un mayor flujo de dólares, es decir, una disminución más marcada del precio del billete verde en Colombia.

No obstante, no tendremos noticias en esta materia sino hasta junio o julio del presente año pues, así como en Colombia, la FED se tomará un mes para analizar el dato y esperar que la inflación de mayo confirme si hay o no una tendencia hacia la desaceleración. Si se manifiesta, podría reducir las tasas, si se mantiene, las mantendría y si se sube, seguiría con su estrategia de política monetaria que busca enfriar la sobrecalentada economía.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.