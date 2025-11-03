Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El efecto de la inteligencia artificial (IA) sobre el crecimiento y el empleo

El premio Nobel de Economía 2025 indaga cuáles son, más allá de los titulares y el pánico, los verdaderos riesgos que esta tecnología trae para la economía y el mercado laboral.

Philippe Aghion*, Simon Bunel** y Xavier Jaravel***
03 de noviembre de 2025 - 01:00 p. m.
Imagen de referencia.
Imagen de referencia.
Foto: Getty Images/Science Photo Libra - Getty Images

A medida que más empresas comienzan a experimentar con la inteligencia artificial y analizar de qué manera puede mejorar su rentabilidad, se intensifica el debate sobre las implicaciones para los trabajadores. En Estados Unidos, la desconexión visible entre las enormes subidas bursátiles y la caída de ofertas laborales (excepto en el sector agrícola) generó en los medios un discurso que habla de destrucción de empleo impulsada por la tecnología.

Casi todas las semanas se publican noticias sobre empresas que están usando la IA para tareas de...

Por Philippe Aghion*, Simon Bunel** y Xavier Jaravel***

Conoce más

Temas recomendados:

Inteligencia artificial

IA

Premio Nobel Economía

Economía global

Desempleo

Crecimiento economico

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.