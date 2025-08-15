El encuentro empresarial con el subsecretario de Estado de EE. UU.

El secretario de Estado,Christopher Landau, se reunió con María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham). Foto: Pedro Mendoza

Este viernes concluye en Cartagena la décima edición del Congreso Empresarial Colombiano (CEC 2025), organizado por la Asociación Nacional de Industriales (ANDI). El evento, que reunió a más de 2.500 asistentes y contó con una nutrida agenda de expertos nacionales e internacionales, sirvió como escenario clave para analizar los desafíos económicos, geopolíticos y comerciales que enfrenta el país.

En entrevista con El Espectador y Blu Radio, María Claudia Lacouture, presidenta de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), reveló detalles de un encuentro sostenido el martes con Christopher Landau, subsecretario de Estado de Estados Unidos, y un grupo de empresarios colombianos. Según indicó, no hubo representantes del gobierno nacional en la reunión en un momento clave para las relaciones bilaterales.

“Se tocaron múltiples temas, y definitivamente la política del presidente Trump es una política aplicada a todos los países con los que Estados Unidos mantiene relaciones comerciales, no es exclusiva para Colombia. En ese sentido, al país le ha tocado el arancel menor: el 10%”, afirmó Lacouture.

La líder gremial destacó que, además de las tarifas arancelarias, se enfatizó en la necesidad de avanzar en acciones de beneficio mutuo entre ambas naciones. No obstante, insistió en que el Estado colombiano debe tener una participación más activa en estas discusiones.

“El gobierno tiene una responsabilidad relevante en este proceso, no solo en la negociación, sino en buscar que se puedan lograr avances concretos, como lo han hecho otros países: mejorar la participación en los aranceles y reducirlos. Si bien no es posible llegar al 0% en todos los sectores, sí es posible avanzar en aquellos estratégicos para Colombia”.

Lacouture también resaltó un gesto simbólico de gran peso político: la presencia del subsecretario Landau en el sepelio del senador Miguel Uribe, recientemente fallecido. “Es totalmente claro que el señor subsecretario vino a decirle a los colombianos que Estados Unidos está presente en un momento de tanto dolor. Ahí hay una demostración clara del gobierno estadounidense de decir: estamos presentes”.

Reiteró que, aunque el sector privado trabaja activamente por fortalecer la relación bilateral, la soberanía y la acción final dependen del gobierno nacional. “Estados Unidos pone sobre la mesa acciones para contribuir, pero dependerá del gobierno colombiano implementarlas”.

Tensiones presupuestales y riesgo de descertificación

Como ha informado este diario, las tensiones entre Colombia y Estados Unidos han aumentado en los últimos meses. El Subcomité de Asignaciones de la Cámara de Representantes de EE. UU. decidió recortar casi a la mitad el presupuesto de cooperación para Colombia, una decisión que aún debe ser ratificada por la plenaria de la Cámara y el Senado en Washington.

En este contexto, Gimena Sánchez, directora del programa Andes en la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (WOLA), advirtió que existe una alta probabilidad de que Estados Unidos no certifique a Colombia en su política contra el narcotráfico. Una decisión de ese tipo tendría implicaciones graves: suspensión de hasta la mitad de la ayuda antidrogas, oposición a préstamos de organismos multilaterales y bloqueo de apoyos.

Las implicaciones serían problemáticas, financiera y reputacionalmente. Si eso sucede. Estados Unidos puede decidir que va a suspender un porcentaje (hasta la mitad) de la ayuda al país en la lucha contra las drogas; se puede oponer con su voto a que Colombia reciba préstamos bancarios de los organismos multilaterales y también puede impedir que el país consiga apoyo de la Corporación de Inversiones Privadas en el Extranjero (OPIC).

Ante este escenario, Lacouture subrayó que Estados Unidos ha mantenido a lo largo de los años una política de cooperación basada en criterios de interés nacional. “Pero si el gobierno nacional estuviera comprometido y actuara de manera decidida para seguir apostando por el bienestar común de ambos países en materia de seguridad, seguramente la reducción del 50% en la cooperación no estaría sobre la mesa. Ese es el punto”.

Aranceles y comercio exterior: una ventana de oportunidad

El Espectador le preguntó a la presidenta de la Cámara colombo americana, sobre la situación arancelaria. El presidente Trump había dejado un mensaje claro. “Los aranceles comenzarán a pagarse el 1 de agosto de 2025. No ha habido ningún cambio en esa fecha, ni lo habrá. En otras palabras, todo el dinero será exigible y pagadero a partir del 1 de agosto de 2025. No se concederán prórrogas. ¡Gracias por su atención a este asunto”,

Respecto a la situación arancelaria, destacó que Colombia forma parte del grupo de países que accede al régimen de arancel reducido (10%), lo que le otorga una ventaja frente a naciones sin acuerdo comercial, que enfrentan tarifas más altas.

Según datos del portal oec.world, en Junio 2025, Estados Unidos exportó $1,56MM e importó $1,33MM desde Colombia, lo que dio como resultado un balance comercial positivo de $231M. Entre Junio 2024 y Junio 2025 las exportaciones de Estados Unidos a Colombia incrementaron por $125M (8,72%) de $1,43MM a $1,56MM, mientras que las importaciones disminuyeron en $117M (8,09%) de $1,44MM a $1,33MM, con un crecimiento más del 8%.

“Se hace un trabajo conjunto con el gobierno de Estados Unidos para seguir fortaleciendo estas bases desde el punto de vista empresarial”, concluyó Lacouture.

Próximos pasos: reunión entre Petro y congresistas de EE. UU.

En medio de esta tensa agenda bilateral, se espera que el presidente Gustavo Petro se reúna este viernes con una delegación de congresistas estadounidenses, entre ellos los senadores Rubén Gallego (Demócrata) y Bernie Moreno(Republicano). El encuentro tendrá lugar en un contexto de alta expectativa por la decisión sobre la descertificación antidrogas, la relación bilateral, el presupuesto de cooperación y las preocupaciones sobre la posible escalada de violencia en las elecciones de 2026.

El cierre del congreso de la ANDI deja un mensaje unánime.Colombia necesita una estrategia clara, coordinada y de Estado para navegar los desafíos económicos y geopolíticos del momento. Y, como señaló Lacouture, mientras el sector privado sigue construyendo sobre los cimientos de la resiliencia empresarial, el Estado debe asumir su papel protagónico en la defensa del interés nacional.

