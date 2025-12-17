Logo El Espectador
Economía
El Espectador le explica cuáles son sus personajes del año

Ambientalistas, educadores, científicos, artistas, empresarios y políticos hacen parte de la selección en este 2025.

Edwin Bohórquez Aya
17 de diciembre de 2025 - 08:10 p. m.
Personajes del año de El Espectador.
Foto: Leidy Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Recuerdo cuando hace un mes largo, en consejo de redacción, Nelson Fredy Padilla, editor dominical, les dijo a los editores en pleno que estaba esperando la lista de cada uno de ellos con la propuesta de las personas que aparecerían en las varias ediciones de los especiales de fin de año. Ahí estaban, por ejemplo, los deportistas, que tuvieron su propio capítulo con El Deportista del año de El Espectador,

Por Edwin Bohórquez Aya

Daniel García-Peña

 

