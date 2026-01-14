Logo El Espectador
No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Espectador le explica lo que se viene en este 2026

En un año electoral y con la política global al ritmo del presidente de los Estados Unidos, algunos analistas se aventuraron a proyectar lo que se espera que vivamos en los próximos meses.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
14 de enero de 2026 - 10:00 p. m.
El Espectador le explica lo que se viene en este 2026
Foto: Katerine González Clavijo

Es miércoles, día de El Espectador le explica. “El 2026 será decisivo para Colombia”, fue el titular que mis colegas de la edición dominical escribieron en la publicación impresa con las proyecciones de este año que apenas va comenzando. Pero ¿cómo cerró en materia económica el 2025 y qué planes hay para 2026? ¿Qué se espera que suceda en materia financiera? ¿Qué con la llamada paz total? ¿Qué en asuntos políticos? ¿Qué hay sobre la pizarra educativa, sobre el terreno deportivo, la salud, las telecomunicaciones, la cultura, las...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Espectador le explica

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
Este portal es propiedad de Comunican S.A. y utiliza cookies. Si continúas navegando, consideramos que aceptas su uso, de acuerdo con esta  política.