El Espectador le explica qué es lo que está pasando con las pensiones en Colombia

Está claro que Colombia necesita una reforma pensional, no es una discusión nueva y lleva años, si no es que décadas, pendiente. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Es miércoles, día de El Espectador le explica. Nos hemos acostumbrado a que en tiempos de elecciones de todo se ve, aunque no todo sea transparente: vemos ataques entre candidatos sin propuestas claras, vemos noticias falsas circulando con velocidad causando mucho daño, vemos bodegas digitales atacando a todos aquellos que no piensan como su elegido, vemos que cada detalle en un debate, cada mensaje en redes sociales, cada declaración ofrecida en radio o televisión puede convertirse en un arma para usar por cuenta de los opositores del dueño del argumento. Pero, a decir verdad, poco debate de ideas, de propuestas claras y estrategias para ejecutarlas. De cómo hacerlas realidad, porque para promesas, los políticos. Y todo esto está pasando cuando el Registrador Nacional del Estado Civil está “bajo escrutinio” por cuenta del conteo de los votos en estas pasadas elecciones a Congreso que han dejado todo tipo de conclusiones, menos la que se debía arrojar desde el comienzo: transparencia para todas y todos los colombianos que fuimos a las urnas para hacer valer nuestro derecho en una sociedad democrática. Ah, y ni qué decir del lamentable comportamiento de muchos jurados de votación que incluso se hizo público en redes sociales evidenciando otro problema estructural que tenemos: el de la falta de ética y honestidad. Pero en medio de esta difícil realidad, sobre la que hemos venido cubriendo todos los detalles en nuestras secciones de Política y de Judicial, debemos entrar a analizar un tema que tiene a millones de colombianos en suspenso: las pensiones. No es un tema nuevo, no. Se sabe que es uno de esos temas que merece atención, mucha, pero que poca le hemos dado, para ser sinceros. Pero el tema volvió sobre la mesa por unas declaraciones del candidato Gustavo Petro y que hizo que los ojos de todo el país se voltearan sobre él. Así que para entender qué es lo que está pasando en la discusión nacional con el tema pensional le pedimos a nuestros colegas de la sección de Economía que nos enviaran toda la información que hemos hecho al respecto y con ella construimos el siguiente boletín. Recuerden entrar a todos los links para ahondar mejor en cada arista. Comencemos.