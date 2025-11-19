El Espectador le explica qué es lo que está pasando con Tigo y Movistar

Se viene la fusión Tigo - Movistar avalada por la SIC, con condiciones.
Foto: Katerine González Clavijo
Es miércoles, día de El Espectador le explica. Si usted está leyendo este texto, sucedió gracias a una conexión de internet que tiene en su teléfono celular o en el servicio que le ofrecen en su casa. Y probablemente está relacionado con alguno de los pocos proveedores de servicios de telecomunicaciones que existen en Colombia, como Claro, WOM, Tigo o Movistar, solo por nombrar los más grandes. Este boletín resume el negocio que se ha venido tejiendo entre las dos últimas y que podría no solo considerarse el acuerdo económico más...
Por Edwin Bohórquez Aya
Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más
Temas recomendados:
Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación