El Espectador le explica qué está pasando con el Presupuesto General de la Nación 2027

El vicepresidente, José Manuel Restrepo (izq.) y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dos protagonistas del debate del Presupuesto General de la Nación de 2027. Foto: Ilustración: Laura Zuleta

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué la conversación del país está enfocada ahora mismo en el Presupuesto General de la Nación (PGN)? ¿Qué fue lo que sucedió entre las cuentas que dejó la administración de Gustavo Petro, el Congreso de la República y los números que propone el recién llegado gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Por qué los análisis de los expertos ya nos muestran en el camino una nueva reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con eso del recorte a los gastos y el ajuste al cinturón estatal que tanto se...