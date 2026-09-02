Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El Espectador le explica qué está pasando con el Presupuesto General de la Nación 2027

Es turno para medir el pulso en el Legislativo en medio de una de las situaciones fiscales más complicadas de las últimas décadas, dicen los analistas.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Edwin Bohórquez Aya
Edwin Bohórquez Aya
02 de septiembre de 2026 - 06:00 p. m.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo (izq.) y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dos protagonistas del debate del Presupuesto General de la Nación de 2027.
El vicepresidente, José Manuel Restrepo (izq.) y el ministro de Hacienda, Miguel Gómez, dos protagonistas del debate del Presupuesto General de la Nación de 2027.
Foto: Ilustración: Laura Zuleta

Es miércoles, día de El Espectador le explica. ¿Por qué la conversación del país está enfocada ahora mismo en el Presupuesto General de la Nación (PGN)? ¿Qué fue lo que sucedió entre las cuentas que dejó la administración de Gustavo Petro, el Congreso de la República y los números que propone el recién llegado gobierno de Abelardo de la Espriella? ¿Por qué los análisis de los expertos ya nos muestran en el camino una nueva reforma tributaria? ¿Qué va a pasar con eso del recorte a los gastos y el ajuste al cinturón estatal que tanto se...

Edwin Bohórquez Aya

Por Edwin Bohórquez Aya

Comunicador social-periodista. MBA Inalde Business School. Premio Iberoamericano de Periodismo Económico IE Business School, Madrid (España). Premio a Mejor trabajo periodístico de Analdex, categoría prensa@EBohorquez_EyLebohorquez@elespectador.com
Conoce más

Temas recomendados:

El Espectador le explica

PremiumEE

Abelardo de la Espriella

Miguel Gómez

José Manuel Restrepo

Presupuesto 2027

Presupuesto General de la Nación

Noticias hoy

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.