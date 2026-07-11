Publicidad

Home

Economía
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

El estrecho más caro del mundo: cómo cuatro meses de guerra reordenaron el mercado petrolero

El cierre del estrecho de Ormuz en marzo provocó el mayor choque energético de la historia: el Brent superó los USD 144 y luego cayó a USD 77. Inventarios récord, rutas alternativas y reservas de emergencia evitaron el colapso, pero la tregua rota el 7 de julio mantiene la incertidumbre.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Redacción Economía
11 de julio de 2026 - 01:00 a. m.
El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, fue cerrado en marzo y reabierto en junio, antes de que Irán atacara de nuevo.
El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, fue cerrado en marzo y reabierto en junio, antes de que Irán atacara de nuevo.
Foto: EFE - MarineTraffic

El 28 de febrero, cuando los primeros misiles de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel cayeron sobre Irán, el estrecho de Ormuz todavía movía veinte millones de barriles de petróleo al día. Era viernes. Para el lunes siguiente, el precio del Brent del Mar del Norte había superado los cien dólares por barril. Para abril, rozaba los 144. Era el precio más alto jamás registrado en la historia del crudo.

Cuatro meses después, el barril cotiza alrededor de USD 77. Es decir, más o menos lo mismo que antes de que empezara todo.

Pero la...

Por Redacción Economía

Conoce más

Temas recomendados:

PremiumEE

Ormuz

Irán

Brent

Agencia Internacional de Energía

Reservas de petróleo

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.