El estrecho más caro del mundo: cómo cuatro meses de guerra reordenaron el mercado petrolero

El estrecho de Ormuz, por donde transita una quinta parte del crudo mundial, fue cerrado en marzo y reabierto en junio, antes de que Irán atacara de nuevo. Foto: EFE - MarineTraffic

El 28 de febrero, cuando los primeros misiles de la coalición liderada por Estados Unidos e Israel cayeron sobre Irán, el estrecho de Ormuz todavía movía veinte millones de barriles de petróleo al día. Era viernes. Para el lunes siguiente, el precio del Brent del Mar del Norte había superado los cien dólares por barril. Para abril, rozaba los 144. Era el precio más alto jamás registrado en la historia del crudo.

Cuatro meses después, el barril cotiza alrededor de USD 77. Es decir, más o menos lo mismo que antes de que empezara todo.

Pero la...