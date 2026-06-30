30 de junio de 2026 - 09:00 p. m.
¿El Fenómeno de El Niño hará subir su factura de energía? Esto es lo que se sabe
Más calor, menos lluvia, embalses bajo presión y termoeléctricas trabajando horas extra. Esto es lo que genera El Niño cada vez que llega a Colombia y así puede terminar en su factura de energía.
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