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30 de junio de 2026 - 09:00 p. m.

¿El Fenómeno de El Niño hará subir su factura de energía? Esto es lo que se sabe

Más calor, menos lluvia, embalses bajo presión y termoeléctricas trabajando horas extra. Esto es lo que genera El Niño cada vez que llega a Colombia y así puede terminar en su factura de energía.

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Marcela Osorio Granados

Marcela Osorio Granados

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Redacción Economía

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