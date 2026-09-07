El fraude digital ya alcanza a 7 de cada 10 colombianos: Datacrédito

El 95 % de los colombianos considera que este tipo de ataques ocurren con frecuencia en el país. Foto: Imagen creada con IA

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Las amenazas de fraudes se han intensificado en los últimos años. Expertos en seguridad informática explican que una parte importante de esto se debe a las facilidades que le brinda la inteligencia artificial a los atacantes, ya que el uso malicioso de estas herramientas permite sofisticar los mensajes de estafa y el diseño de páginas web fraudulentas.

A la par, también es cierto que la IA está siendo utilizada para analizar mensajes, páginas web y demás contenidos para identificar señales que alerten sobre posibles intentos de estafa.

En este marco, Datacrédito Experian publicó recientemente los resultados del estudio ‘Del fraude digital a la confianza digital: cómo la inteligencia artificial está transformando la relación entre identidad, riesgo y confianza en Colombia”.

Parte de los datos que más llaman la atención es que el 71 % de los colombianos asegura haber recibido al menos un intento de fraude en el último año, mientras que el 95 % considera que este tipo de ataques ocurren con frecuencia en el país.

“Los hallazgos muestran que la confianza se está convirtiendo en una dimensión central de la experiencia digital. De acuerdo con el estudio, el fraude suele materializarse precisamente cuando una interacción logra parecer legítima: entre quienes fueron víctimas, el 25% señaló que la página o aplicación parecía real, el 20% recibió una llamada de alguien que se hacía pasar por una entidad conocida y el 17% interactuó con un enlace que parecía auténtico”, detalla.

Lo anterior pone sobre la mesa la importancia de contar con habilidades y mecanismos que ayuden a las personas a identificar y evitar estas amenazas .

Para el jefe de gestión de productos Software de Datacrédito Experian, Víctor Nieto, ante este contexto es relevante generar mayor certeza sobre quién está detrás de una interacción, y si esa interacción podría considerarse auténtica.

El estudio también detalla que, de ese 70 % de la población que asegura haber recibido algún intento de fraude en el último año, el 46 % reportó que alguno de esos intentos se concretó.

“El canal presencial continúa siendo el que genera más confianza para realizar trámites financieros (54%), seguido de las aplicaciones móviles (25%). Entre los más jóvenes, sin embargo, empiezan a aparecer nuevas formas de interacción: los agentes de IA o bots alcanzan el 4% de preferencia entre las personas de 18 a 24 años, frente al 2% de la población general. Lo que muestra una apertura creciente hacia modelos de atención que podrían ganar terreno conforme aumenten la familiaridad y la confianza”, puntualiza.

El documento también revela que cada vez es más usual que este tipo de temas se aborden en las conversaciones, así como en la formación de habilidades de las personas. Muestra de ello es que el 67 % de los colombianos señala haber recibido capacitación o información sobre cómo evitar un fraude.

Lo anterior ha derivado en acciones de autoprotección: el 57% evita responder llamadas de números desconocidos, el 55% evita hacer clic en enlaces y el 51% procura utilizar únicamente aplicaciones o plataformas conocidas.

“A medida que la inteligencia artificial gane protagonismo en el comercio electrónico, los pagos y los servicios financieros, la confianza digital entrará en una nueva etapa. Ya no será suficiente verificar si una persona es quien dice ser, sino también si los agentes inteligentes que actúan en su nombre están autorizados para hacerlo. Para DataCrédito Experian, esta evolución representa una extensión natural de nuestras capacidades en datos, identidad, analítica e inteligencia artificial para validar personas, agentes e interacciones en tiempo real”, agregó Nieto.

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