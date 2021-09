El gas natural amplía el repunte por preocupaciones sobre el suministro

El gas para entrega en octubre aumentó hasta un 10% y superó los US$ 6 por millón de unidades térmicas británicas por primera vez en siete años antes de reducir las ganancias.

Los futuros del gas natural extendieron un repunte masivo en los EE. UU. Ya que los crecientes temores de una crisis de suministro global este invierno impulsaron las compras especulativas.

El gas para entrega en octubre aumentó hasta un 10% y superó los US$ 6 por millón de unidades térmicas británicas por primera vez en siete años antes de reducir las ganancias. El vencimiento del contrato de futuros de octubre el martes agregó combustible al rally, ya que los operadores cerraron posiciones bajistas antes de los meses más fríos.

“Parece que todos los cortos que necesitaban salir, ya están”, dijo Dennis Kissler, vicepresidente senior de Bok Financial Securities. El comerciante dijo que “no se sentiría cómodo” sosteniendo gasolina a US$ 6 durante octubre y noviembre sin eventos climáticos importantes, aunque cualquier corrección en los precios debería seguir atrayendo compradores “hasta que termine la amenaza del invierno”.

Los precios del combustible para calefacción y generación de energía se están disparando a nivel mundial en medio de una creciente preocupación de que los inventarios no podrán satisfacer la demanda en el hemisferio norte este invierno. Los suministros son particularmente escasos en Europa y Asia, pero EE. UU. También se enfrenta a posibles limitaciones a medida que aumentan las exportaciones y los productores de gas controlan la producción en respuesta a la presión de los inversores para reducir la deuda e impulsar la recompra de acciones.

“Hemos recibido muchos más compradores de especificaciones”, dijo Gary Cunningham, director de investigación de mercado de Tradition Energy, en una entrevista. Agregó que las opciones de US$ 9 y US$ 10 para enero y febrero se están negociando activamente y con una gran prima, lo que sugiere que el mercado aún tiene alza a pesar de que el equilibrio entre la oferta y la demanda no justifica los precios en esos niveles.

La llamada prima de viuda por el gas entregado en marzo frente a abril, esencialmente una apuesta sobre la escasez de suministros de combustible al final del invierno, ha subido a 1,458 dólares, la más alta para esta época del año desde 2005.

Los precios de la energía también están subiendo en Europa, y los futuros de gas holandeses para el primer mes subieron hasta un 12% el martes.