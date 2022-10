“El gas no se acabó el 7 de agosto, ni aparecieron reservas de 50 años”: Gobierno

La viceministra de Monas, Belizza Ruiz, reiteró que no se firmarán más contratos petroleros. Foto: Cortesía Naturgas

El gobierno del presidente Petro reiteró que no se firmarán nuevos contratos de exploración y explotación de hidrocarburos. La reconfirmación sobre la negación de la firma de nuevos convenios petroleros cierra la puerta a la petición que hizo Naturgas en el congreso de la industria gasífera.

La viceministra de Minas, Belizza Ruiz, indicó que es muy curioso que el sector “nos esté diciendo que a partir del 8 de agosto Colombia se llenó de hidrocarburos”.

Aclaró, sin embargo, que se respetarán las relaciones contractuales existentes entre empresas petroleras y el Gobierno. “Todo lo que ya venía antes que se había firmado, que se venía realizando continuará”.

Sobre una eventualidad de gas, la funcionaria sostuvo que esas compras externas se vienen haciendo desde hace varios años, pero en cantidades menores. “De hecho entra gas importado por la regasificadora del Caribe. Eso no es una actividad nueva”, sostuvo.

Aunque no cerró la posibilidad de importar gas de Venezuela sí anticipó que el camino está lleno de dificultades. “Primero tenemos que restablecer las relaciones, hacer todos los trámites diplomáticos y, luego, empezar como las discusiones de cómo se haría esa importación del gas”, dijo la funcionaria.

Colombia y Venezuela iniciaron el negocio de compra y venta de gas con la inauguración del gasoducto Antonio Ricaurte en 2007. En principio Colombia enviaría al vecino país una cifra cerca a los 160 mega pies cúbicos diarios (mpcd) durante siete años. Luego de ese tiempo, Venezuela se comprometió a suministrar hasta 500 mpcd.

El gobierno colombiano no ha descartado que ese negocio se pueda reactivar superando las dificultades advertidas. Desde la llegada de la administración Petro se ha reactivado esa posibilidad.

En la apertura del congreso de Naturgas, la presidenta del gremio, Luz Stella Murgas, pidió al gobierno reconsiderar la negación para la firma de nuevos contratos gasíferos. Durante la presentación en el evento del presidente Petro no se refirió al tema, más bien sostuvo que el tiempo de las energías fósiles estaba llegando a su fin.

En el mismo evento, la viceministra de Minas aclaró que, por el momento, el país no va a depender de otras naciones para el suministro de este combustible debido a que “aquí ya se está explorando y explotando y hay niveles de gas en este momento”.

Explicó que esta señal lo que les dice a las empresas que exploran y explotan es que “hagan un esfuerzo mayor para extraer todo el gas que tienen los pozos”.

Recordó que “tenemos gas en el subsuelo que en este momento se está extrayendo y se continuará haciendo. El asunto de pensar en importaciones o en plantas de regasificación lo que significa es que queremos dar una confiablidad al sistema”.

A la cantidad de gas que se siga extrayendo con los contratos existentes del subsuelo colombiano se le agrega algunas importaciones y una planta de regasificación que se va a ubicar en el Pacífico, dijo.

Belizza Ruiz invitó a las empresas a actualizar las cifras en cuanto al número real de reservas con las que cuenta el país. “Lo que sí queremos es que las empresas hagan juiciosamente como todas sus cuentas para que genuinamente nos ofrezcan los datos de esas exploración y explotación que ya venían haciendo”.

La funcionaria aclaró que ni el gas, ni el petróleo “se acaba hoy, ni se acabó ayer, ni se acabó el 7 de agosto”.

En tono vehemente la funcionaria remarcó que “el gas no se acabó el 7 de agosto, ni tampoco aparecieron reservas de 50 años, el 8 de agosto. O sea que es muy curioso que el sector de los hidrocarburos nos esté diciendo que a partir del 8 de agosto Colombia se llenó de hidrocarburos. Eso qué estudio científico académico y técnico tiene”.

La funcionaria ha pedido conocer los estudios donde se demuestra que el país tiene gas para 50 años, “eso ha sido también una especulación de cada periodo de tiempo pensar que aparecen nuevas reservas y no hay ninguna justificación técnica”, sostuvo.

Insistió en que “con la realidad que tenemos en los documentos en el momento en que se requieran se hacen las importaciones, pero no va a haber desabastecimiento de hidrocarburos por el hecho (de) que se tome una decisión de que no van a haber nuevos contratos de exploración y explotación”.