El gasto se sigue frenando en los hogares colombianos: Raddar

La presión inflacionaria y las altas tasas de interés estarían frenando el gasto. Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El más reciente reporte de gasto de los hogares publicado por Raddar muestra que el gasto se sigue desacelerando. Esto quiere decir que si bien sigue creciendo, ya no lo hace a la misma velocidad con que venía el año pasado.

En julio, detalla la firma, el gasto de los hogares en Colombia fue de COP 121,65 billones, mientras que en el mismo mes del año pasado fue de COP 112,67 billones. Esto se traduce en un crecimiento del 7,98 % en términos corrientes. En términos reales, detalla Raddar, el aumento anual del gasto fue de apenas el 1,84 %, lo que es notablemente menor al 5,64 % que se registró en el mismo mes del año pasado.

Raddar explica que la colocación crediticia, lo que incluye a las tarjetas de crédito, créditos de consumo, libre inversión e hipotecarios, tuvo una variación anual del -1,2 %. Las altas tasas de interés e inflación estarían presionando este panorama, pese a que el aumento del salario mínimo fue del 16 %, y los ingresos reales por ocupado aumentaron 4,05 % en su variación anual.

“En julio, todas las canastas mostraron un menor dinamismo frente a lo observado un año atrás. El mismo mes del año pasado partía de crecimientos más elevados, por lo que la desaceleración actual evidencia que el impulso del gasto se ha moderado de manera generalizada”, reporta Raddar.

Al hacer un acercamiento a los grupos de gasto, se evidencia que la moda es la que más crece, con un dinamismo del 3,20 %. Sin embargo, está en el grupo de los que más ha desacelerado en el último año, pues en julio de 2025 creció a un ritmo cercano al 9 %.

“Vestuario y calzado, que representan más del 60 % de la canasta, muestran una dinámica mucho más lenta. Por ello, el crecimiento de Moda no necesariamente refleja una recuperación generalizada del gasto en esta categoría”, detalla.

En el grupo de los que más dinamismo demostraron en julio de este año le siguen alimentos para el hogar (2,58 %); entretenimiento (2,43 %), electro (1,48 %), educación (1,22 %) y vivienda ( 1,20 %).

Al analizar el promedio del crecimiento acumulado anual (enero - junio) de todas las categorías, que es del 2,53 %, tan solo moda y entretenimiento se ubican por encima del promedio, con 4,50 % y 3,15 %, respectivamente.

“Por otro lado, el efecto de los eventos que marcaron el segundo trimestre comenzó a disiparse. El Mundial de Fútbol, el Día de la Madre y el Día del Padre generaron impulsos puntuales sobre algunas canastas, pero su efecto fue temporal y no logró sostenerse durante julio. Al perder fuerza estos estímulos y mantenerse las presiones derivadas de los precios y del costo del financiamiento, los hogares contaron con menos incentivos para realizar nuevas compras, contribuyendo a la moderación del gasto durante el mes”, explica Raddar.

En los hogares de ingresos bajos y medios, los alimentos ganaron mayor espacio dentro del gasto anual, lo que se traduce en la presión que está ejerciendo el aumento de los precios de esta categoría, especialmente en productos básicos como la papa y el tomate.

“Sin embargo, la reestructuración del gasto muestra un comportamiento transversal: Comidas por fuera del hogar y Entretenimiento ganan espacio en todos los niveles de ingreso. Esto sugiere que, aun frente a las presiones inflacionarias, los hogares buscan preservar ciertos espacios asociados al disfrute y la vida social, aunque ajusten otras partes de su presupuesto”, detalla.

También se evidencia que los hogares de menores ingresos destinan una mayor parte de sus bolsillos al transporte, comportamiento que podría estar relacionado con el aumento en los costos asociados al combustible y la movilidad. En contraste, los hogares de ingresos altos son los únicos que amplían el espacio destinado a Moda, mostrando una mayor capacidad para incorporar categorías menos esenciales dentro de su presupuesto.

💰📈💱 ¿Ya se enteró de las últimas noticias económicas? Lo invitamos a verlas en El Espectador.