El Gobierno refuerza el monitoreo a proyectos de gas para garantizar el servicio

Este miércoles, el Ministerio de Minas y Energía informó puso en marcha un plan de seguimiento a los proyectos de gas que se adelantan en el país. Con este se buscará fortalecer la confiabilidad de abastecimiento del servicio, al anticiparse ante eventuales escenarios de escasez.

La cartera señala que esta actuación está amparada por la constitución, y que la misma consiste en recopilar información técnica y objetiva sobre los proyectos que aporten o puedan aportar gas al sistema, además de identificar las barreras que puedan afectar su entrada oportuna en la operación.

“La información solicitada permitirá al Ministerio de Minas y Energía adelantar acciones de gestión institucional y articulación interinstitucional, con el fin de anticipar riesgos y acompañar la materialización de proyectos estratégicos que contribuyen al abastecimiento de gas combustible en beneficio del interés general y de los usuarios”, señaló la cartera.

También se hizo énfasis en que este ejercicio no tiene carácter sancionatorio, y tampoco sustituye obligaciones regulatorias, contractuales, ni de reporte ante otras autoridades.

“El gas combustible sigue siendo un energético esencial para los hogares, la industria, el transporte y la prestación de servicios públicos. Este ejercicio nos permite contar con información clara y oportuna para cumplir con la responsabilidad constitucional de asegurar su abastecimiento y confiabilidad”, señaló el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma Egea.

Los proyectos a los que apunta este proyecto tendrán que diligenciar un formulario que ha habilitado el Ministerio de Minas y Energía, para la cual la participación oportuna y completa de estos actores resulta fundamental en el plan de contribuir a la seguridad energética del país.

“La entidad agradece la colaboración de los agentes del sector y reafirma su compromiso con el desarrollo energético nacional, en el marco de una transición energética justa y responsable”, concluyó la cartera.

