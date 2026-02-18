El golpe más fuerte ha sido para las microempresas: ACOPI sobre el salario mínimo

María Elena Ospina, presidenta de ACOPI. Foto: Ministerio de T

Es incierto lo que pueda pasar con el salario mínimo. Mientras el presidente Gustavo Petro insiste en que el panorama económico actual demuestra que el aumento que decretó no ha tenido efectos negativos importantes, empresarios señalan que el impacto, especialmente en las micro y pequeñas empresas, ha sido notorio.

Los próximos días serán claves, pues el Gobierno se prepara para emitir un nuevo decreto de incremento (con una cifra que será transitoria), mientras el Consejo de Estado decide sobre el futuro que tendrá el salario mínimo en 2026.

