Economía
El gran filtro: el decreto que redefine quién sobrevive en el transporte de carga

El Decreto 1017 obliga a formalizarse, digitalizarse y capitalizarse. La apuesta es modernizar el sector, pero la transición puede expulsar a los pequeños y aumentar la informalidad que pretende resolver. ¿Qué dicen los gremios?

Alejandro Rodríguez Torres
06 de octubre de 2025 - 01:00 a. m.
Más de 73,7 millones de toneladas sólidas circularon por carretera en el primer semestre de 2025, reafirmando su papel estratégico en la logística nacional. Cada nueva regla impacta la ruta de las mercancías que llegan a los hogares.
Foto: EFE - Bienvenido Velasco

¿Qué pasaría si una norma diseñada para salvar un sector terminara excluyendo a sus actores más tradicionales? El Ministerio de Transporte expidió el 21 de septiembre el Decreto 1017, que entró en vigencia inmediata y busca cumplir parte de los acuerdos establecidos durante el paro de 2024. La norma representa un rediseño integral del transporte de carga que mueve el 80% de la mercancía nacional.

En adelante, ser transportador exige ser empresario digital, con capital y plazos estrictos.

Para los camioneros de base es una norma...

