El impacto que tendría el desempleo en las tasas de interés de Estados Unidos

Analistas consideran que la tasa de desempleo será un factor determinante para la definción en las tasas de interés. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Los economistas esperan que el informe de empleo del viernes extienda el período más débil de crecimiento laboral en Estados Unidos desde la pandemia, lo que probablemente asegurará un recorte de la tasa de interés por parte de la Reserva Federal.

Las nóminas no agrícolas probablemente aumentaron en 75.000 puestos en agosto, según la mediana de las estimaciones de una encuesta de Bloomberg a economistas, lo que marcaría el cuarto mes consecutivo de crecimiento del empleo por debajo de los 100.000. Se prevé que la tasa de desempleo aumente al 4,3%, su nivel más alto desde 2021.

La contratación se ha desacelerado considerablemente en los últimos meses, ya que las empresas lidian con las preocupaciones sobre la demanda, el aumento de los costos y la persistente incertidumbre económica derivada de la errática política comercial del presidente Donald Trump. Esto ha aumentado la presión sobre los funcionarios de la Reserva Federal para que intervengan y apoyen la desaceleración del mercado laboral.

“Es un mercado laboral prácticamente congelado”, afirmó Stephen Stanley, economista jefe para Estados Unidos de Santander US Capital Markets LLC. “Las empresas se están tomando un respiro, y veremos cómo evoluciona la situación cuando lleguemos a la conclusión”.

Como resultado, es posible que las contrataciones de agosto se hayan concentrado en solo un puñado de industrias.

El economista jefe de EY-Parthenon, Gregory Daco, prevé que el crecimiento del empleo en el sector privado se vea impulsado principalmente por la atención médica, el ocio y la hostelería. Anna Wong, de Bloomberg Economics, afirma que la cifra principal también se verá impulsada por la contratación en los gobiernos locales, tras la liberación de los fondos federales para la educación, que estaban temporalmente congelados.

Las nóminas del sector privado aumentaron solo en 54.000 puestos en agosto, según datos de ADP Research publicados el jueves. Este aumento, menor de lo esperado, reflejó la contratación en los sectores del ocio y la hostelería, así como en la construcción y los servicios empresariales. Por su parte, los servicios de educación y salud disminuyeron.

El informe de empleo de julio, publicado el 1 de agosto, mostró un crecimiento del empleo mucho menor en los últimos meses de lo informado previamente, lo que alteró la percepción del mercado laboral de muchos economistas y responsables políticos. Las drásticas revisiones a la baja también llevaron a Trump a despedir abruptamente al director de la Oficina de Estadísticas Laborales, una medida que generó inquietud sobre la integridad de los datos estadounidenses en el futuro.

Dada la cantidad de revisiones observadas en 2025 hasta ahora, existe el riesgo de que el crecimiento del empleo de julio también se revise a la baja, dijo Shruti Mishra, economista de Bank of America Corp. “Esto podría indicar una debilidad del mercado laboral más sostenida de lo que hemos estado pronosticando”, dijo Mishra en una nota.

La BLS también publicará el martes su revisión preliminar de referencia, un ajuste que podría reducir cientos de miles de las nóminas informadas en el año hasta marzo.

Impacto de la Reserva Federal

“Con las condiciones del mercado laboral volviéndose cada vez más frágiles y el presidente de la Fed, Powell, señalando apertura a un recorte de tasas “, un informe de empleo débil en agosto fortalecería aún más los argumentos a favor de una reducción, dijo Daco en una nota.

Otros indicadores y encuestas también apuntan a una desaceleración del mercado laboral. Los datos publicados el miércoles mostraron que las vacantes de empleo en EE. UU. cayeron en julio a su nivel más bajo en 10 meses, lo que dificulta aún más que el informe de empleo descarrile un recorte de tasas en septiembre, según analistas de Evercore ISI.

Las cifras oficiales publicadas el jueves mostraron que las solicitudes de subsidio por desempleo en Estados Unidos alcanzaron su nivel más alto desde junio la semana pasada. Un informe aparte reveló que los planes de contratación cayeron al nivel más bajo registrado en agosto y que los recortes de empleo aumentaron, según la firma de colocación laboral Challenger, Gray & Christmas.

Un informe de empleo particularmente débil podría incluso impulsar las apuestas por una mayor reducción de las tasas este mes. Zachary Griffiths, director de crédito de grado de inversión y estrategia macroeconómica en CreditSights, afirmó que un aumento de la nómina que mantenga el promedio trimestral de creación de empleos mensuales por debajo de 50.000 podría ser suficiente para impulsar dicha medida.

Se espera que los funcionarios de la Reserva Federal reduzcan su tasa de referencia en un cuarto de punto en su reunión del 16 y 17 de septiembre, según los precios de los contratos de futuros. Sin embargo, no está nada claro qué hará la Reserva Federal en las reuniones posteriores.

Con una inflación firme y un mercado laboral debilitándose, los responsables políticos están en una situación difícil, con sus mandatos de pleno empleo y precios estables llevándolos en direcciones opuestas, dijo Sarah House, economista senior de Wells Fargo & Co. También podría haber más desacuerdos y más disensos entre los miembros del Comité Federal de Mercado Abierto sobre el camino correcto a seguir, dijo House.

Aun así, espera que el mercado laboral sea el principal factor determinante en las decisiones sobre las tasas en los próximos meses.

“Al menos a corto plazo, la trayectoria de la política monetaria dependerá más de lo que suceda con el mercado laboral”, dijo House. “El mercado laboral puede cambiar más rápidamente”.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.