Kit reglamentario de moto para viajar por carretera: esto es lo que debe tener

Moto a punto. Pase de conducir en la billetera. Casco y chaleco reflectivo listos. Las vacaciones de Semana Santa por delante y las ganas de disfrutar de un viaje en carretera no dan espera. ¿Qué podría faltar? Además de todo lo anterior, los motociclistas no deben olvidar su kit de carretera. Primero, porque nadie está exento de fallas técnicas, pinchadas y hasta accidentes en la vía y, segundo, porque podría acarrearle un comparendo si no conoce las leyes sobre los elementos de seguridad y prevención que deben tener los conductores que transitan sobre dos ruedas.

Durante esta semana, los viajes por carretera se incrementan, así como los retenes en las vías. Que no lo cojan “mal parado” con su kit de carretera. Esto es lo que debería saber.

¿Es obligatorio el kit de carretera?

El desconocimiento de conductores y autoridades sobre la obligatoriedad del kit de carretera es pan de cada día. Lo cierto es que el Código Nacional de Tránsito, en su artículo 30, establece que los conductores deben portar un equipo de elementos básicos de seguridad y prevención.

La confusión surge cuando se quiere diferenciar entre los elementos que debe tener el kit reglamentario de los carros y los de las motos. Según la norma, “ningún vehículo” podrá transitar por las vías del territorio nacional sin portar como mínimo un equipo de carretera compuesto por un gato (con capacidad para elevar el vehículo), una cruceta, un extintor, tacos para bloquear el vehículo, llanta de repuesto, entre otros elementos que, por lógica, no pueden cargar los motociclistas por las dimensiones de sus vehículos.

Una circular de 2017 del Ministerio de Transporte dio luz sobre el kit reglamentario que debe tener los usuarios de motocicletas, con base en sus condiciones y dimensiones.

Dichos elementos cumplen con un propósito de mantenimiento del vehículo en caso de presentar fallas mecánicas: alicate, destornilladores. guaya, llave de expansión, llaves fijas y llaves de expansión. Así mismo, los motociclistas deben cargar con un botiquín con gasas, vendas, antiséptico, analgésicos y elementos de corte. Hasta aquí los implementos más básicos.

Los expertos en seguridad en la vía también aconsejan que los motociclistas lleven consigo punzón, tiras de caucho, cuchillas y, en lo posible, una botella de aire comprimido, aceite para la cadena, algunos fusibles y bujías, así como señales de carretera en forma de triángulo en material reflectivo y con soportes, para así atender una falla técnica de manera sencilla y continuar el viaje hasta llegar a un taller.

Finalmente, el artículo 30 del Código Nacional de Tránsito indica que ningún vehículo podrá circular por vías urbanas portando defensas rígidas “diferentes de las instaladas originalmente por el fabricante”.

El número de motos nuevas que entran año a año a las vías colombianas duplica el del resto de vehículos en el país (no solo particulares, sino de transporte o carga, por ejemplo). Para el año pasado, se registraron más de 681.000 nuevas motos en el país y poco más de 200.000 del resto de vehículos.

De acuerdo con cifras del RUNT, el país cerró 2023 con 11,6 millones de motos registradas. Por departamentos, los lugares en donde más se concentran son Antioquia (1,8 millones de motos), Valle del Cauca (1,3 millones) y Cundinamarca (1,3 millones). En Bogotá se contabilizaron el año pasado 511.790 de estos vehículos.

