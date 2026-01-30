El lado fuerte y el lado frágil del empleo en Colombia durante 2025

Tapabocas Foto: El Espectador - José Vargas

Durante buena parte de la última década, el mercado laboral colombiano se movió entre periodos de desaceleración que, no obstante, no podían bajar el desempleo más allá de los dos dígitos, y choques profundos (la pandemia) que alteraron por completo sus equilibrios.

2025 cerró con una tasa de desocupación promedio de 8,9 %, una de las más bajas desde comienzos de siglo y claramente inferior al 10,2 % registrado en 2024 y el nivel más bajo observado desde 2017, si se excluye el choque excepcional de la pandemia, como lo informó el DANE...