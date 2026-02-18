El mercado anticipa una nueva subida en la puja por Warner Bros

Paramount ha estado intentando comprar Warner Bros. desde septiembre del año pasado, lo que resultó en que Warner Bros. se pusiera formalmente a la venta. Foto: EFE - HANNIBAL HANSCHKE

El último giro en el drama por el control de Warner Bros. ha hecho que los operadores apuesten a que uno de los pretendientes mejorará su oferta.

Las acciones del histórico estudio de Hollywood cerraron justo por debajo de los USD 29 por acción el miércoles, tras superar brevemente ese nivel el día anterior, cuando Paramount Skydance Corp. indicó que podría aumentar su oferta en al menos USD 1 por acción, hasta los USD 31. Warner Bros. acordó en diciembre venderse a Netflix Inc. por USD 27,75 por acción, además de una participación en algunas cadenas de televisión por cable escindidas, como TNT y CNN.

Warner Bros. no ha cerrado a más de USD 30 por acción desde que estalló la guerra de ofertas, probablemente debido a la preocupación de que un acuerdo con Netflix se sometiera a una larga revisión regulatoria y a la incertidumbre sobre cómo valorar las propiedades de cable. Al mismo tiempo, la junta directiva de Warner Bros. ha rechazado repetidamente las ofertas de Paramount de USD 30 por acción.

El proceso de venta recibió un impulso el martes cuando Warner Bros. acordó reabrir las negociaciones con Paramount tras recibir una propuesta revisada que mejoraba algunos términos. Las acciones de Warner Bros. subieron un 2,7% tras la noticia, y ahora han subido un 7% desde su mínimo de hace apenas dos semanas, mientras crece la especulación de que la puja no ha concluido.

“El precio actual en comparación con el de hace un par de días indica que es probable que haya una oferta superior a los USD 30 por el activo”, declaró el miércoles Matt Osowiecki, gestor de cartera especializado en arbitraje de fusiones de Water Island Capital LLC. “Si USD 30 fuera el mejor precio, la acción no estaría cotizando a USD 29. Tendría que estar cotizando a la baja para compensar el valor temporal de su dinero”.

Michael Broudo, un analista de escritorio orientado a eventos en Oppenheimer & Co., dijo que elevar la oferta de Paramount a 32 dólares por acción parece “una estimación razonable” basándose en el lenguaje del comunicado de prensa de la compañía que decía que su oferta de USD 31 por acción no era su “mejor y última”.

Paramount ha estado intentando comprar Warner Bros. desde septiembre del año pasado, lo que resultó en que Warner Bros. se pusiera formalmente a la venta. La compañía aumentó su oferta varias veces antes de perder finalmente frente a Netflix. Tres días después, Paramount presentó una oferta pública de adquisición hostil por Warner Bros. a 30 dólares por acción y ha modificado su oferta dos veces desde entonces, abordando en cada ocasión algunas preocupaciones, pero sin aumentar el precio.

Warner Bros. negoció una exención con el gigante del streaming que le permitirá interactuar con Paramount durante siete días, hasta el 23 de febrero, sobre los términos de su oferta más reciente.

