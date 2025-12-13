El mercado de vapeadores se enfría en Reino Unido: ¿por qué?

Vapeadores o cigarrillos electrónicos. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

Las ventas de vapeadores, cigarrillos y otros productos de tabaco cayeron más que cualquier otra categoría de comestibles en el Reino Unido, según mostró una encuesta. Una señal de que las regulaciones más estrictas y las preocupaciones por la salud están frenando los hábitos de fumar.

Una caída del 12,7 % en los 12 meses finalizados el 6 de septiembre representa poco más de 1.000 millones de libras (1.300 millones de dólares) en ventas perdidas, según datos de NielsenIQ. Al mismo tiempo, la firma de análisis del consumidor indicó que los productos para ayudar a dejar de fumar por completo, como chicles, pastillas y espráis, fueron la categoría con mejor rendimiento en términos de volumen, con un aumento de casi el 24 %.

Gran Bretaña ha estado tomando medidas drásticas contra el tabaquismo gradualmente, desde la prohibición en pubs y restaurantes en 2007 hasta el proyecto de ley sobre tabaco y vaporizadores que se está tramitando en el Parlamento y que pretende eliminar por completo los cigarrillos e incluye normas sobre la publicidad y el empaquetado de los vaporizadores para intentar frenar su uso entre los jóvenes.

El 1 de junio entró en vigor una prohibición separada de los vapeadores desechables, como parte de una legislación ambiental para abordar las crecientes cantidades de desechos tóxicos e inflamables.

La marca de vapeo Elf Bar, conocida por sus dispositivos de colores brillantes, fue el producto más afectado por segundo año consecutivo, según datos de NielsenIQ, con una pérdida de casi 140 millones de libras en ventas. Le siguieron sus rivales Lost Mary y SKE Crystal, según la encuesta, realizada en colaboración con la revista Grocer, que rastrea las principales rutas de venta de comestibles, incluyendo las tiendas de licores.

Las ventas totales de vapeo cayeron casi 225 millones de libras, mientras que las de tabaco suelto bajaron casi 290 millones. La categoría de cigarrillos y puros fue la que más cayó en términos de valor, con 512,3 millones de libras en ventas perdidas.

“Estamos viendo un cambio decisivo hacia vicios como fumar y vapear a medida que las regulaciones se endurecen y aumentan las preocupaciones sobre la salud”, dijo Julian Crane, director gerente de NIQ para el Reino Unido e Irlanda, en un comunicado.

Mientras tanto, la fruta fresca fue la categoría de mayor crecimiento en términos de valor, con 580 millones de libras más en ventas que el año anterior. Las fresas, los arándanos y las uvas se encontraban entre los productos de mayor crecimiento.

