El millonario hackeo que vuelve a poner en duda la seguridad de Bitcoin

En su publicación en X, Liquid Network afirmó que los fondos fueron retirados a través de SideSwap, una plataforma de liquidación autorizada para gestionar transferencias desde la red, pero que la clave no se vio comprometida. Foto: AFP - DALE DE LA REY

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Una cadena de bloques utilizada por varias plataformas de intercambio de criptomonedas para transferir Bitcoin ha sido pirateada por 320 millones de dólares, en el último de una serie de fallos de seguridad que han sacudido la confianza en la seguridad de los activos digitales.

Según informó Liquid Network en una publicación en X , aproximadamente 4.000 de los 4.200 Bitcoin que se encontraban en una billetera utilizada por la plataforma fueron robados . Indicó que los responsables parecen ser “hackers éticos”, que explotan fallas de seguridad y generalmente devuelven los fondos, a veces a cambio de una comisión.

«Las billeteras de Liquid se verán afectadas y lamentamos cualquier inconveniente», escribió Liquid Network, añadiendo que ha suspendido todas las nuevas transacciones. «Los miembros de la federación están trabajando activamente para resolver esto y así poder restablecer la actividad normal de la red».

Este ataque informático es el último de una serie de incidentes recientes que han puesto la ciberseguridad de las criptomonedas en el punto de mira. La semana pasada, un atacante sustrajo 6 millones de dólares de una plataforma de préstamos de activos digitales vinculada a Crypto.com. En agosto, un ataque a la popular billetera de Bitcoin sin conexión Coldcard generó dudas sobre la forma más segura de almacenar este activo digital.

«Si bien es comprensible que estos acontecimientos puedan afectar la confianza del consumidor, ponen de manifiesto dónde es necesario reforzar las medidas de seguridad de la infraestructura crítica y por qué la seguridad integral en toda la pila tecnológica es esencial para los operadores», declaró Ziqing Ang, directora de políticas para Asia-Pacífico en TRM Labs.

Liquid Network fue fundada en 2018 por Blockstream Corp., una empresa de tecnología blockchain cofundada por Adam Back, criptógrafo convertido en entusiasta de Bitcoin. Actualmente, está gestionada por una federación de más de 80 exchanges, empresas de infraestructura y gestores de activos, según Blockstream. Liquid Network y Blockstream no respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios enviadas por correo electrónico.

En su publicación en X, Liquid Network afirmó que los fondos fueron retirados a través de SideSwap, una plataforma de liquidación autorizada para gestionar transferencias desde la red, pero que la clave no se vio comprometida.

En las horas posteriores a que Liquid Network publicara información sobre el hackeo, aparecieron mensajes que parecían provenir de intercambios entre los hackers y Blockstream, incrustados en pequeñas transacciones de Bitcoin, según datos del rastreador de blockchain Mempool. Los hackers afirmaron que devolverían los fondos tras confirmar que la vulnerabilidad había sido corregida. El lunes por la mañana en Londres, el dinero aún no había sido devuelto.

Liquid funciona como una cadena lateral, una red independiente que utilizan las plataformas de intercambio para agilizar las transacciones, ya que la cadena de bloques principal de Bitcoin suele sufrir de lentitud y costes excesivos debido a la congestión de la red. Liquid Network acelera este proceso emitiendo Liquid Bitcoin (L-BTC) a cambio de Bitcoin real, que bloquea.

Blockstream enumera varias de las principales plataformas de intercambio como usuarias de Liquid, incluidas BTSE y Bitfinex, que comparte la misma empresa matriz que Tether, el mayor emisor de stablecoins del mundo. BitMEX, que anunció su cierre este mes, también era usuaria.

Aneirin Flynn, directora ejecutiva de la empresa de tecnología de ciberseguridad FailSafe, afirmó que las pruebas preliminares apuntan a un fallo que permite la acuñación de L-BTC.

Según Flynn, esta brecha de seguridad “es la más reciente de una serie de ataques que han puesto al descubierto las debilidades de la infraestructura criptográfica este año”. “Con aproximadamente el 95 % de las reservas agotadas y la red paralizada, el incidente revela una vulnerabilidad crítica en el modelo de validación y respaldo de Liquid”.

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