El MinTIC llevará internet de alta calidad a 1.500 hogares en Providencia y Santa Catalina

Este desarrollo brindará mejores oportunidades de educación y emprendimiento.

Este martes, el Ministerio de las TIC anunció que próximamente llevará internet de alta calidad a más de 1.500 hogares ubicados en las islas de Providencia y Santa Catalina.

Este desarrollo en la infraestructura de las telecomunicaciones será posible gracias a un convenio interadministrativo, el cual también beneficiará las instalaciones de entidades públicas y espacios comunitarios.

“La iniciativa, desarrollada en alianza con la Red Nacional Académica de Tecnología Avanzada de Colombia (Renata), busca masificar el acceso a Internet mediante infraestructura de última generación, fortaleciendo los procesos educativos, productivos y sociales del archipiélago”, resaltó la cartera.

Para la ministra Carina Murcia, este avance es clave para garantizar la conectividad estable y segura en ambas islas, así como para acercar a las comunidades a mayores oportunidades de educación, emprendimiento y servicios del Estado.

Para esto se estima una inversión total de COP 21.826 millones, los cuales se distribuyen de la siguiente manera: Fondo Único TIC: COP 20.866 millones, Renata: COP 600 millones, recaudo por tarifa social: COP 360 millones, provenientes de un cobro mensual de COP 20.000 por hogar conectado, destinados a operación, soporte técnico y sostenibilidad.

Este despliegue incluye:

Un nodo principal en Providencia, enlazado con San Andrés y con respaldo satelital multiórbita

Un anillo troncal de 20 km de fibra óptica de 12 hilos

180 km de red de última milla

20 zonas digitales wifi

Cinco entidades públicas conectadas

Servicio directo a 1.500 hogares.

“Para avanzar con un enfoque cultural, el Ministerio TIC realizó recientemente una Jornada de Definición de Zonas Wifi, en la que participaron representantes raizales, gestores culturales, historiadores, líderes educativos, turísticos y sociales. Durante la jornada se explicó el estado contractual del proyecto y el funcionamiento de la futura red, Se presentó la hoja de ruta técnica hacia una segunda fase, que incluye estudios de ingeniería de detalle para identificar alternativas de infraestructura adecuadas al territorio”, añadió el ministerio.

El ministerio también precisó que el convenio interadministrativo con Renata ya se firmó y la cuenta se encuentra en trámite para el respectivo desembolso.

