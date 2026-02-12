El mundo acumula más petróleo mientras la demanda pierde fuerza: AIE

La agencia recortó las previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo este año Foto: EFE - RONALD WITTEK

Las reservas mundiales de petróleo se acumularon el año pasado al ritmo más fuerte desde la pandemia de 2020, a medida que los suministros aumentaron y el crecimiento de la demanda se desaceleró, según la Agencia Internacional de Energía.

Los inventarios aumentaron en unos “extraordinarios” 477 millones de barriles en 2025, y las existencias en las naciones de la OCDE superaron su promedio de cinco años por primera vez en cuatro años, dijo el asesor de las principales economías en su informe petrolero mensual.

Esta acumulación refuerza la evidencia de que el esperado excedente de petróleo se materializó el año pasado, aunque su concentración en China, en lugar de en regiones de almacenamiento más visibles, mitigó el impacto en los precios del crudo. Muchos operadores afirman que la trayectoria del crudo depende ahora de si el excedente se extiende a otras regiones.

“Queda por ver cuándo los barriles excedentes finalmente llegarán a las costas de la Cuenca Atlántica”, dijo la AIE con sede en París.

La agencia recortó las previsiones de crecimiento de la demanda de petróleo este año, revirtiendo el impulso del mes pasado, ya que la incertidumbre económica y el aumento de los precios del petróleo lastran el consumo. Continúa proyectando un excedente de poco más de 3,7 millones de barriles diarios para 2026, lo que constituiría un récord en términos de promedio anual.

No obstante, los futuros del crudo se han mostrado sorprendentemente fuertes hasta el momento, alcanzando los USD 70 por barril en Londres esta semana debido a la preocupación por un ataque militar estadounidense contra Irán y diversas interrupciones del suministro, desde Norteamérica hasta Kazajistán y Venezuela. La producción mundial se desplomó en 1,2 millones de barriles diarios en enero, según la AIE.

“Los inventarios de crudo relativamente ajustados en los principales centros de precios ponen un piso a los precios en un mercado turbulento que enfrenta numerosos riesgos de suministro”, dijo la agencia.

El año pasado, los inventarios se acumularon a medida que la alianza OPEP+, liderada por Arabia Saudita, reactivaba la producción detenida mientras que los rivales del grupo en América (Estados Unidos, Brasil, Canadá y Guyana) seguían expandiéndose.

Al mismo tiempo, el crecimiento de la demanda mundial se desaceleró a 769.000 barriles diarios en 2025, a medida que el consumo de combustible en China se redujo, según estimaciones de la AIE. Se espera que el consumo aumente en 849.000 barriles diarios este año —una cifra inferior a la de algunos analistas de Wall Street como Goldman Sachs Group Inc.—, hasta alcanzar un promedio de 104,87 millones diarios.

La magnitud del exceso de oferta este año podría depender de la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados. La coalición acordó pausar el aumento de la producción durante el primer trimestre tras el vigoroso aumento del año pasado, y se reunirá el 1 de marzo para decidir si reanuda el aumento de la producción.

