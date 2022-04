El mundo de los diamantes lucha por seguir comprando gemas rusas

Los compradores de los grandes centros de comercio de Amberes y Dubái y los centros de fabricación de India han pasado las dos últimas semanas consultando a abogados para determinar lo que implican las sanciones estadounidenses. Foto: Agencia Bloomberg

Las sanciones impuestas por Estados Unidos al gigante minero de diamantes ruso están provocando un caos en el sector, llevando a comerciantes y fabricantes a buscar soluciones alternativas para seguir recurriendo a una de las principales fuentes de gemas preciosas del mundo.

Los compradores de los grandes centros de comercio de Amberes y Dubái y los centros de fabricación de India han pasado las dos últimas semanas consultando a abogados para determinar lo que implican las sanciones estadounidenses a Alrosa PJSC y cómo pueden seguir comprando, según personas familiarizadas con el asunto. Mientras tanto, los diamantes han dejado de fluir desde las minas rusas a Surat, el epicentro mundial del corte de diamantes, porque los bancos indios no pueden o no quieren procesar los pagos.

Más información: Mercado cafetero de países nórdicos espera la presencia del café colombiano

Una delegación de Alrosa visitó India a principios de esta semana y se reunió con clientes y grupos comerciales para discutir cómo facilitar las ventas, dijeron personas familiarizadas con el asunto. La interrupción ya se está sintiendo en los precios de los diamantes, ya que el costo de las piedras más pequeñas en las que se especializa Alrosa empezaron a subir durante la última semana.

Alrosa está efectivamente controlada por el Estado: el Gobierno federal posee el 33% y otro 25% está en manos de las autoridades locales. La pérdida de su suministro durante un período prolongado tendría fuertes repercusiones para el mundo de los diamantes: la empresa representa aproximadamente un tercio del suministro mundial de piedras en bruto, más o menos el mismo nivel que De Beers, que tenía el monopolio hasta principios de este siglo.

Alrosa tenía previsto realizar su próxima venta la próxima semana, una de las 10 que celebra cada año, pero es poco probable que pueda vender piedras porque los bancos no pueden procesar los pagos, según las personas.

Sin embargo, mientras los Gobiernos occidentales imponen sanciones a Rusia y las empresas se retiran del país, muchos en la industria de diamantes de India todavía quieren seguir comprando, según personas familiarizadas con el asunto. Y aunque las grandes joyerías estadounidenses Tiffany & Co. y Signet Jewelers Ltd. han dicho que dejarán de comprar nuevos diamantes extraídos en Rusia, los minoristas en lugares como China, India y Medio Oriente no han seguido su ejemplo.

Las reuniones de Alrosa en India esta semana incluyeron discusiones sobre cómo permitir que los fabricantes y comerciantes indios paguen por los diamantes de Alrosa, dijeron las personas. Aunque las conversaciones incluyeron el pago en rublos o rupias, no se llegó a ningún acuerdo en firme. Cualquier acuerdo necesitará el apoyo del Gobierno indio, que no participó en las discusiones.

Alrosa declinó hacer comentarios.

Para Alrosa, una opción podría ser vender sus gemas al Gobierno ruso, como lo hizo durante la crisis financiera de 2008. El Ministerio de Finanzas de Rusia no quiso formular comentarios.

Las perturbaciones en torno a los diamantes rusos se están haciendo sentir en toda la industria mundial, que ya enfrentaba una escasez de piedras en bruto incluso antes de la guerra en Ucrania. Los precios de los diamantes en bruto se dispararon el año pasado debido a que los consumidores estadounidenses, por lejos el principal mercado, compraron una cantidad récord de joyas. Eso creó un auge para las empresas que comercializan, cortan y producen diamantes.

También puede ser de interés: Petróleo cierra a la baja ante duros confinamientos en China por covid-19

Los precios de los diamantes en bruto empezaron a debilitarse el mes pasado ya que las preocupaciones por la inflación han comenzado a afectar la confianza de los consumidores. Sin embargo, los precios de las piedras más pequeñas han vuelto a subir a medida que el comercio busca asegurar el suministro.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.