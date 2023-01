El mundo necesita un “capitalismo descarbonizado”: el mensaje de Petro en Davos

Colombia, según el presidente, tendrá como principales pilares económicos el turismo y la exportación de energías limpias. Foto: Presidencia

Este jueves, el cambio climático encabezó el discurso de los representantes de Colombia en el Foro Económico Mundial. La ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, manifestó el compromiso que tiene Colombia en la descarbonización de su economía, anunciando que en el mandato de Gustavo Petro no se firmarán más contratos de exploración de petróleo y gas.

El presidente Petro no solo secundó las declaraciones de Vélez, sino que invitó a todas las naciones para que encaminen acciones en pro de descarbonizar sus economías. Si seguimos al ritmo que vamos, advierte Petro, estamos en camino a un “suicidio colectivo”, pues es cuestión de años para que se alcance un punto de no retorno que podría implicar la extinción de muchas especies incluida, probablemente, la humana.

“El capitalismo que se desarrolló en los últimos 30 años no es capaz de detener la crisis climática. La búsqueda ampliada de ganancias, motor del último capitalismo, no permitirá que entren tecnologías limpias a reemplazar las fósiles, si aquellas no demuestran mayor capacidad en aumentar la productividad”, dijo el mandatario.

Petro argumentó que las actuales industrias han demostrado su incapacidad de detener el cambio climático, razón por la cual cree necesario un cambio en el paradigma macroeconómico de la economía mundial, introduciendo un concepto que denomina como “capitalismo descarbonizado”.

En sus propias palabras, un capitalismo descarbonizado es uno que desvaloriza las energías fósiles y le apuesta a otras más limpias como la hidráulica, eólica, solar y (lo que se ha intentado desarrollar en Colombia) el hidrógeno verde.

Para alcanzar esa descarbonización de la economía, Petro propone una profunda reforma al sistema financiero global, de tal manera que se alivie la presión en los países que se encuentran sobreendeudados para que puedan tener capital que financie las inversiones que requieren las transiciones energéticas.

“Si el capitalismo de los últimos 30 años no es capaz de solucionar el problema que el conjunto del capitalismo produjo en la historia, la articulación entre la ganancia ampliada con el cambio químico y ampliado de la atmósfera, entonces este capitalismo acabará con la humanidad o la humanidad lo enterrará para poder seguir viviendo”, dijo Petro en su discurso.

Lo cierto es que lograr una transición de tal magnitud, en el corto plazo, es un reto significativo, y más en economías como la colombiana, donde su principal producto de exportación son los combustibles, y en donde gran parte de su industria (incluida la movilidad) depende de insumos como la gasolina y el diesel.

Petro cree que Colombia tiene el potencial de revertir esto. Para esto propone que el país se consolide como uno de los principales destinos turísticos del mundo, amén de que desarrolle su potencial para exportar energías limpias. Estos dos serían los dos nuevos motores que impulsen el crecimiento de la economía nacional.

¿Un reto difícil? sin duda; pero necesario para la humanidad.

