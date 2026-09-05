Fenómeno de El Niño: ¿sí hay agua para tanta gente? 

Imagen de referencia. Foto: UNGRD

El desabastecimiento de agua en Vélez, Santander, ha estado tan grave que se puso en riesgo la producción del bocadillo veleño. “Generalmente las sequías en Vélez son más para las fechas de diciembre o enero, pero empezaron desde agosto y eso es preocupante. Nos están echando agua cada 18 días, por lo que ha tocado comprar agua en carrotanques”, explica Julián Andrés Mateus, cuya familia se dedica a los bocadillos en el municipio.

La situación ha estado crítica desde la segunda semana de agosto. Según ha explicado el alcalde Orlando Ariza,...