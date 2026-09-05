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Fenómeno de El Niño: ¿sí hay agua para tanta gente? 

Durante la segunda temporada seca del año en el país, no solo han preocupado los incendios, sino también la reducción en los niveles de embalses y afluentes. Alcaldías y gobernaciones preparan planes de contención para evitar mayores afectaciones con la llegada del fenómeno de El Niño.

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Mónica Rivera Rueda
Mónica Rivera Rueda
05 de septiembre de 2026 - 11:19 p. m.
Imagen de referencia.
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Foto: UNGRD

El desabastecimiento de agua en Vélez, Santander, ha estado tan grave que se puso en riesgo la producción del bocadillo veleño. “Generalmente las sequías en Vélez son más para las fechas de diciembre o enero, pero empezaron desde agosto y eso es preocupante. Nos están echando agua cada 18 días, por lo que ha tocado comprar agua en carrotanques”, explica Julián Andrés Mateus, cuya familia se dedica a los bocadillos en el municipio.

La situación ha estado crítica desde la segunda semana de agosto. Según ha explicado el alcalde Orlando Ariza,...

Mónica Rivera Rueda

Por Mónica Rivera Rueda

Periodista de planeación, hábitat, salud y educación. Estudiante de la maestría de análisis de problemas políticos, económicos e internacionales contemporáneos.@Yomonrivermrivera@elespectador.com
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