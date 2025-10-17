Quien sería el nuevo comisionado de la CRC no cumpliría con los requisitos

Para Bustamante, es fundamental evitar que se repitan situaciones como las ocurridas en la CREG, donde algunos nombramientos de funcionarios han sido anulados por el Consejo de Estado debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo. Foto: Archivo Particular

Desde agosto de 2022 a la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) le hace falta un comisionado. Tras la salida de Sergio Martínez, el Gobierno no ha concretado dicha designación.

Este viernes se publicó en la página de la Presidencia la hoja de vida de Javier Gutierrez Afanador, quien es la apuesta de Petro para ocupar ese cargo.

Afanador es abogado graduado de la Universidad Externado de Colombia. También cuenta con una maestría de administración de negocios de la Universidad Sergio Arboleda.

Su experiencia se remonta al año 1998, cuando fue monitor asistente de docente. Un año después fue contratista de la Embajada de Francia en Colombia.

En el perfil publicado en Presidencia también figura su paso como contratista en el Instituto Nacional de Vías, en la Federación Nacional de Departamentos y en la Agencia de Desarrollo Rural. En el sector TIC, aparece que fue secretario general de la ETB, el responsable jurídico de Telefónica Data y el abogado asesor de TIC Ingeniería y Consultoría.

A pesar de lo anterior, Gutiérrez no cumpliría con los requisitos mínimos para ser comisionado.

Como lo explicó la directora de la Comisión de Regulación de Comunicaciones (CRC) a Caracol Radio, para ser comisionado se pide tener un pregrado como ingeniero de telecomunicaciones, abogado o economista. También tener una maestría en temas TIC y por lo menos 8 años de experiencia en el sector en temas como interconexión, acceso y protección de usuarios.

En septiembre, el grupo de talento humano de la CRC analizó la hoja de vida de Gutiérrez y determinó que no cumplía con los requisitos, especialmente porque su experiencia en el sector es de apenas tres años con 11 meses.

Aunque en su momento se le informó sobre esto al Ministerio de las TIC, Bustamante dijo sentirse sorprendida al ver que el Gobierno Petro insistió en publicar hoy la hoja de vida de Gutiérrez.

La directora de la entidad recordó que aunque el cargo es de designación presidencial, por estar asociado a la planta de la entidad (la cual es autónoma) es competencia de la misma revisar el cumplimiento de los requisitos.

Para Bustamante, es fundamental evitar que se repitan situaciones como las ocurridas en la CREG, donde algunos nombramientos de funcionarios han sido anulados por el Consejo de Estado debido al incumplimiento de los requisitos exigidos para el cargo.

Tener un buen comisionado en la CRC es clave, pues sectores como el de las telecomunicaciones atraviesan por múltiples desafios.

