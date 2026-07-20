El nuevo modelo chino de IA sacude al mercado y amenaza a sus competidores

Según Steven Leung, director ejecutivo de UOB Kay Hian, cada vez que aparece un nuevo modelo de IA, los ya existentes se ven afectados por la preocupación que genera la competencia. Foto: Getty Images - Getty Images

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La empresa china pionera en inteligencia artificial, Moonshot, presentó un nuevo modelo que, según afirma, rinde al mismo nivel que algunas de las plataformas de primer nivel de OpenAI y Anthropic PBC, lo que supone la señal más reciente de que los laboratorios de inteligencia artificial del país asiático están reduciendo la brecha tecnológica con Estados Unidos.

Moonshot lanzó Kimi K3 el viernes, destacando sus resultados en pruebas de rendimiento, comparables a los de algunos de los mejores modelos de laboratorios estadounidenses. El modelo es de código abierto, lo que significa que sus parámetros están disponibles para que los usuarios los descarguen y personalicen, y supera a todos sus rivales, excepto a Claude Fable 5 de Anthropic y GPT-5.6 de OpenAI, en capacidad general, según la compañía.

La última plataforma de Moonshot pone de manifiesto la rapidez con la que la carrera por la IA en China está evolucionando más allá de una mera competencia de precios. Moonshot ha fijado el precio del Kimi K3 en niveles similares a los del Anthropic Sonnet, lo que demuestra que la compañía cree que puede cobrar un precio superior al de otros modelos chinos dadas sus capacidades.

La startup también afirmó superar la oferta más avanzada de su rival local, Z.AI, en tareas de codificación. Estas son algunas de las ofertas más lucrativas de las empresas de modelos avanzados, que generan ingresos para Anthropic y OpenAI antes de sus previstas salidas a bolsa. Si Kimi logra ofrecer precios más bajos y obtener resultados similares, podría cambiar radicalmente el modelo de negocio de sus rivales en Estados Unidos y China.

Las acciones de su rival chino se desplomaron un 28%, su mayor caída desde su salida a bolsa, mientras que MiniMax Group Inc. cayó un 16%. Estos descensos se produjeron en medio de una venta masiva generalizada de acciones tecnológicas asiáticas, ante la preocupación de los inversores por si el repunte bursátil impulsado por la IA, que se ha prolongado durante años, se ha sobrevalorado. El índice Nasdaq 100, con fuerte presencia de empresas tecnológicas, cerró con una caída del 1,5%, registrando su peor semana en casi un mes.

El modelo K3 es “brillante”, afirmó Leonid Mironov, gestor de cartera de Gavekal Capital Ltd. “En mi experiencia, es sin duda el mejor modelo chino que existe”.

El rendimiento de Kimi K3 sorprendió al mercado y generó inquietud sobre la posición competitiva de Z.AI. Moonshot afirmó que el modelo cuenta con 2,8 billones de parámetros y una ventana de contexto de 1 millón de tokens, indicadores de su capacidad. Artificial Analysis clasificó a Kimi K3 por delante de Opus 4.8 de Anthropic en algunos benchmarks de vanguardia, convirtiéndolo en el primer modelo chino de ponderación abierta en alcanzar este hito.

Según Steven Leung, director ejecutivo de UOB Kay Hian, cada vez que aparece un nuevo modelo de IA, los ya existentes se ven afectados por la preocupación que genera la competencia.

Esta medida se produce además en un momento en que Pekín intensifica su apoyo al desarrollo nacional de la IA, con el presidente Xi Jinping elogiando los avances de China en inteligencia artificial de bajo coste, al tiempo que aboga por un orden tecnológico global más abierto.

Los modelos chinos ya han presionado a los modelos de vanguardia al ofrecer precios muy inferiores a los de OpenAI y Anthropic. El coste medio ponderado de realizar una tarea de inteligencia estandarizada con el modelo V4 Flash de DeepSeek es de tan solo 2 centavos, en comparación con los 2,75 dólares que cuesta la misma tarea con Claude Fable 5 de Anthropic, según el sitio web de análisis comparativo Artificial Analysis.

DeepSeek acaba de completar una ronda de financiación récord de 7.400 millones de dólares y planea una oferta pública inicial en 2027, lo que le proporcionará más capital para desarrollar servicios de IA y ofrecerlos a nivel mundial a precios muy inferiores a los de sus rivales estadounidenses.

Mientras tanto, Z.AI está en camino de alcanzar unos ingresos recurrentes anuales de1.000 millones de dólares, según fuentes familiarizadas con el asunto.

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