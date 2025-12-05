Logo El Espectador
El nuevo proyecto de decreto no impacta a Colpensiones ni a sus pensionados

La iniciativa del Ministerio de Hacienda solo afectaría a los fondos privados de pensiones. Estos serían los cambios.

Redacción Economía
05 de diciembre de 2025 - 05:04 p. m.
Foto: Óscar Pérez
Un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda ha despertado la atención del sector asegurador. La iniciativa plantea modificar la fórmula con la que se calculan los aportes de la Nación para cubrir el llamado “deslizamiento del salario mínimo”, un ajuste que, en el corto y mediano plazo, podría traducirse en un ahorro fiscal para el Gobierno.

Sin embargo, los gremios Fasecolda y Asofondos encendieron las alarmas el jueves, al decir que si se publica este decreto menos personas se pensionarían en Colombia, los que se pensionan recibirían hasta un 20 % menos y se reduciría el número de beneficiarios por pensiones de invalidez y sobrevivencia.

Para evitar esto, se le propuso al Ministerio de Hacienda la conformación de unas mesas técnicas en las que se analice los impactos que tendría el decreto.

Recientemente, Colpensiones aclaró que ni la entidad ni sus afiliados se verían afectados por la nueva normativa. Y esto se explica porque su diseño es diferente al de los fondos privados.

“Colpensiones administra el Régimen de Prima Media (RPM), en este las pensiones se pagan directamente con cargo al presupuesto del sistema, no mediante rentas vitalicias contratadas con aseguradoras”, detalla.

Los fondos privados, que operan el Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad (RAIS), reciben parte de estos recursos de la nación, puntualmente lo que se conoce como el “deslizamiento del salario mínimo”, que es la parte que asume el Estado por los ajustes que se hacen cada año con el incremento de salario mínimo. Se estima que los giros que se hacen por este concepto es de COP 2 billones al año.

“Como Colpensiones no participa en este esquema, ya que en el RPM las pensiones se reajustan directamente por Ley y se pagan con recursos del sistema, sin intervención de aseguradoras ni necesidad de cobertura, no se ve impactada la entidad por el proyecto de decreto del Ministerio de Hacienda”, concluye.

Por Redacción Economía

