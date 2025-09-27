El oro se encamina a su sexta semana de ganancias: ¿qué está impulsando su precio?

Los precios se encaminan a cerrar su tercer trimestre consecutivo de ganancias la próxima semana. Foto: Agencia Bloomberg

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El oro se cotizó justo por debajo de su máximo histórico, camino de una sexta ganancia semanal, respaldado por las elevadas tensiones geopolíticas, las entradas a los fondos cotizados en bolsa respaldados por lingotes y un tono de aversión al riesgo en los mercados más amplios.

El oro en lingotes para entrega inmediata se mantuvo cerca de los 3.779 dólares la onza, un aumento de aproximadamente el 2,5% esta semana tras alcanzar un máximo el martes por encima de los 3.791 dólares. Los diplomáticos europeos advirtieron al Kremlin esta semana que la OTAN está lista para responder a nuevas violaciones de su espacio aéreo con toda su fuerza, incluso derribando aviones rusos.

El oro se ha disparado alrededor de un 44% este año, alcanzando máximos consecutivos gracias a la demanda de los bancos centrales y a la reanudación de los recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal. Los precios se encaminan a cerrar su tercer trimestre consecutivo de ganancias la próxima semana, con las tenencias en ETFs respaldados por lingotes en su nivel más alto desde 2022. Bancos como Goldman Sachs Group Inc. han afirmado que esperan que el repunte se prolongue.

Tras la decisión de las autoridades de la Fed de recortar los costos de endeudamiento a principios de este mes, ha habido señales contradictorias sobre la próxima medida. Entre sus comentarios del jueves, Michelle Bowman, la principal responsable bancaria de la Fed, afirmó que la inflación estaba lo suficientemente cerca del objetivo como para justificar más reducciones de tasas debido al debilitamiento del mercado laboral.

Los últimos datos del viernes mostraron que un indicador clave de la inflación creció a un ritmo más lento el mes pasado, lo que le dio a la Fed cierto margen de maniobra para abordar el enfriamiento del mercado laboral y mantener en juego las apuestas sobre recortes de tasas.

En otros lugares, hay indicios de que el aumento de los precios está lastrando la demanda de lingotes físicos. Se prevé que las ventas de joyas de oro en India disminuyan en más de una cuarta parte durante la próxima temporada festiva, ya que los compradores buscan alternativas más económicas, según la Asociación de Joyeros y Lingotes de Oro de la India.

El oro subió un 0,7%, hasta los 3.774,31 dólares la onza a la 1 p. m. en Nueva York. La plata también ha tenido un buen desempeño, superando los 46 dólares la onza esta semana por primera vez desde 2011.

En otros metales preciosos, el platino subió por encima de los 1.586 dólares la onza en el comercio intradiario para alcanzar el nivel más alto desde 2013, y el paladio estaba en camino de un aumento semanal de más del 10%.

💰📈💱 ¿Ya te enteraste de las últimas noticias económicas? Te invitamos a verlas en El Espectador.