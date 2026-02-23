El oro vuelve a brillar al romper la barrera de los USD 5.200

La reciente racha alcista del oro ha ayudado al metal a recuperarse tras una caída repentina a principios de mes. Foto: Agencia Bloomberg

El oro subió después de una racha de tres ganancias semanales debido a que la creciente incertidumbre sobre la política comercial estadounidense inquietó a los mercados y dañó al dólar.

El oro subió hasta un 1,9%, superando los USD 5.200 la onza. El presidente Donald Trump anunció el sábado que impondría un arancel global del 15% después de que la Corte Suprema fallara en contra de su uso de poderes de emergencia para imponer aranceles. La depreciación del dólar abarató el metal para muchos compradores.

La decisión de la Corte Suprema podría tener implicaciones para el déficit del gobierno estadounidense, ya que los ingresos arancelarios se ven amenazados, así como la balanza comercial del país. El arancel del 15% implementado por la Casa Blanca pretende reemplazar los que la corte invalidó, aunque solo se permite su vigencia hasta 150 días y en casos de problemas fundamentales de pagos internacionales.

La reciente racha alcista del oro ha ayudado al metal a recuperarse tras una caída repentina a principios de mes, que había arrastrado los precios desde un récord. Este avance se ha visto respaldado por factores a largo plazo que favorecen a la materia prima, como el aumento de las tensiones geopolíticas y la desconfianza de los inversores ante los bonos soberanos y las divisas.

“Existen suficientes factores estructurales a favor del oro a mediano plazo”, afirmó Vasu Menon, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp. “Sin embargo, a corto plazo, se espera que los precios del oro sean volátiles tras las fuertes ganancias de los últimos meses, dados los acontecimientos aún en desarrollo en la política comercial estadounidense y la situación en Irán”.

El fallo de la Corte Suprema también ha puesto en duda los acuerdos que Estados Unidos ha negociado con sus principales socios comerciales. La Unión Europea se dispone a congelar el proceso de ratificación de un acuerdo con Washington hasta que haya más claridad; funcionarios indios pospondrán un viaje a Estados Unidos, mientras que un miembro del partido gobernante de Japón calificó la situación de " un auténtico desastre “.



La fortaleza del oro, en medio de una menor posición de los fondos de cobertura, muestra que existen mayores posibilidades de crecimiento. Los datos de la Comisión de Comercio de Futuros de Materias Primas (CFTC) muestran que las posiciones largas netas en futuros de oro han caído a su nivel más bajo en casi un año.

—Mark Cranfield, estratega de Markets Live

En Oriente Medio, los operadores observan el estancamiento entre Washington y Teherán. Mientras ambos países negocian un posible acuerdo sobre el programa nuclear iraní, Estados Unidos ha acumulado una vasta fuerza militar en la región, lo que genera preocupación ante la posibilidad de ataques limitados o un conflicto a gran escala.

