El oro vuelve a ganar terreno en medio de la tensión en Medio Oriente

El oro al contado subió un 1,1% hasta los 4428,89 dólares la onza a las 10:45 en Londres. Foto: Agencia Bloomberg

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El oro subió por segundo día consecutivo, mientras el dólar se depreciaba frente al yen y los operadores reaccionaban a los comentarios de Donald Trump que sugerían que los nuevos ataques contra Irán probablemente serían de corta duración.

El precio del oro al contado subió hasta un 1,4%, superando los 4.440 dólares la onza, tras haber aumentado más del 1% el día anterior. El repunte del petróleo se detuvo brevemente después de que Trump declarara a la prensa que no creía que la campaña de bombardeos contra Irán durara " demasiado tiempo “. El constante aumento de los precios de la energía ha ejercido presión al alza sobre las expectativas de tipos de interés, lo que supone un obstáculo para el oro, que no genera rendimientos.

El dólar estadounidense cayó frente a otras divisas el jueves, tras un fuerte aumento del yen, lo que mantuvo a los operadores en alerta ante cualquier señal de que las autoridades tomarán medidas adicionales para respaldar la moneda japonesa. Un dólar más débil abarata el oro para los compradores en otras divisas.

El oro ha subido ligeramente este año tras un periodo de gran volatilidad en su cotización, alcanzando un máximo histórico en enero antes de sufrir una caída de cuatro meses hasta junio. Posteriormente, los precios repuntaron, mientras los inversores seguían de cerca el conflicto en Oriente Medio y analizaban si la Reserva Federal tendría que endurecer su política monetaria. Los indicios de que los bancos centrales siguen comprando también han contribuido a la subida de la materia prima.

El presidente del Banco de la Reserva Federal de Nueva York, John Williams, declaró el miércoles que existen indicios de que la inflación continúa moderándose , a medida que disminuye el impacto de los aranceles y el aumento de los precios de la energía no se extiende a otros servicios. Esto moderó las expectativas de una subida de tipos, que se vieron respaldadas además por datos que muestran que las empresas estadounidenses crearon empleos a un ritmo más moderado en agosto.

“Los mercados, desde el oro hasta los bonos, son cada vez más propensos a movimientos bidireccionales de mayor amplitud”, a medida que la atención se centra en los datos previos a la próxima reunión de la Reserva Federal, incluidas las nóminas del viernes, afirmó Christopher Wong, estratega de Oversea-Chinese Banking Corp. Las fuertes fluctuaciones del petróleo han aumentado la incertidumbre macroeconómica, añadió.

La semana pasada, un discurso contundente del presidente de la Reserva Federal, Kevin Warsh, en la reunión de Jackson Hole, generó expectativas de que el banco central podría subir las tasas de interés para contener la inflación. El Comité Federal de Mercado Abierto (FOMC), encargado de fijar la política monetaria, se reunirá nuevamente a mediados de septiembre.

«Dado que Warsh no ha dado indicios concretos sobre el resultado de la reunión, los datos que se publiquen ahora cobran mayor importancia a la hora de determinar la política monetaria a corto plazo», declaró Wong, de OCBC. «Esto deja a los mercados vulnerables a grandes cambios de precios, sobrevaloraciones y reversiones en torno a publicaciones clave».

El oro al contado subió un 1,1% hasta los 4428,89 dólares la onza a las 10:45 en Londres. La plata avanzó un 0,6% hasta los 65,69 dólares la onza, mientras que el platino y el paladio también registraron ganancias. El índice Bloomberg Dollar Spot, que mide el valor de la divisa estadounidense, cayó un 0,3%.

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