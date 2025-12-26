El oro y la plata vuelven a batir récords en medio de la debilidad del dólar

La plata al contado para entrega inmediata avanzó por quinta sesión, subiendo hasta un 5%, superando los 75 dólares la onza. Foto: Bloomberg - Akos Stiller

El oro, la plata y el platino subieron a máximos históricos para extender un repunte histórico de fin de año para los metales preciosos, con el apoyo de las crecientes tensiones geopolíticas, la debilidad del dólar estadounidense y la escasa liquidez del mercado.

El oro al contado subió hasta un 1,2%, alcanzando un máximo de más de 4.530 dólares la onza el viernes. La plata al contado para entrega inmediata avanzó por quinta sesión, subiendo hasta un 5%, superando los 75 dólares la onza.

Las fricciones en Venezuela, donde Estados Unidos ha bloqueado petroleros y aumentado la presión sobre el gobierno de Nicolás Maduro, han aumentado el atractivo del metal precioso como refugio. Washington también lanzó un ataque militar contra el Estado Islámico en Nigeria , en colaboración con el gobierno de la nación africana.

La intensificación de las tensiones geopolíticas continuó impulsando la demanda de activos refugio, como el oro y la plata, afirmó Daniel Takieddine, director ejecutivo de Sky Links Capital Group. La escasa liquidez del mercado a finales de año también amplificó las fluctuaciones de precios, según Takieddine.

El Índice Bloomberg Dollar Spot, un indicador clave de la fortaleza de la moneda estadounidense, bajó un 0,7% durante la semana, su mayor caída desde junio. Un dólar más débil generalmente favorece al oro y la plata.

El oro ha ganado alrededor de un 70% este año y la plata más de un 150%, y ambos metales se encaminan a sus mejores resultados anuales desde 1979. Este vertiginoso repunte se ha visto impulsado por el aumento de las compras de los bancos centrales, la entrada de capitales a los fondos cotizados en bolsa (ETF) y tres recortes consecutivos de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal de EE. UU. La reducción de los costes de financiación es un factor favorable para los metales preciosos, que no pagan intereses, y los operadores apuestan por más recortes de tipos en 2026.

Las agresivas medidas del presidente estadounidense Donald Trump para reestructurar el comercio global, junto con las amenazas a la independencia de la Reserva Federal, impulsaron el repunte a principios de este año. La demanda de los inversores también se ha visto impulsada por el llamado comercio de devaluación, ya que la preocupación por el aumento de la deuda impulsa una retirada de los bonos soberanos y las monedas en las que se emiten.

La resiliencia del oro quedó demostrada por su rápida recuperación tras retroceder desde un máximo anterior de $4,381 en octubre, cuando el repunte se consideró sobrecalentado. La fuerte compra de ETF ha sido un factor clave en el último aumento, con las inversiones en SPDR Gold Trust de State Street Corp. —el mayor ETF de metales preciosos— aumentando más de una quinta parte este año.

El repunte de la plata ha sido aún más espectacular que el del oro. Su reciente avance se ha visto impulsado por las entradas especulativas y las persistentes dislocaciones de la oferta en los principales centros comerciales tras una histórica contracción de posiciones cortas en octubre.

Las bóvedas de Londres han atraído importantes flujos de entrada desde la crisis de octubre, aunque gran parte de la plata disponible a nivel mundial permanece en Nueva York mientras los operadores esperan el resultado de una investigación del Departamento de Comercio de EE. UU. sobre si las importaciones de minerales críticos representan un riesgo para la seguridad nacional. La revisión podría allanar el camino para la imposición de aranceles u otras restricciones comerciales al metal.

“Tienes muchas operaciones o posiciones en papel: ahora necesitas cubrirlas con volumen físico, y no hay mucha oferta para cubrir esa demanda”, dijo Manav Modi, analista de materias primas de Motilal Oswal Financial Services Ltd. “Necesitas impulsar la plata en papel con la plata real”, dijo.

En parte por la misma razón, el platino ha estado en alza en las últimas semanas: solo este mes, ha subido más de un 40 %. El metal cotizó por encima de los 2400 dólares la onza por primera vez desde que Bloomberg comenzó a recopilar datos en 1987.

Además de la fuerte demanda física, la oferta mundial del metal utilizado en los sectores automotriz y de joyería va camino de registrar un tercer déficit anual este año, debido en gran medida a las perturbaciones en el importante productor Sudáfrica.

El oro subió un 1,3%, hasta los 4.539,56 dólares, a las 10:35 h en Nueva York. La plata subió un 5,5%, hasta los 75,80 dólares. El platino avanzó un 9,4%, hasta los 2.467,07 dólares, y el paladio subió un 8,8%.

