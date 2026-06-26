El petróleo cerró la semana con fuertes caídas en su precio: esto explica el desplome

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Los precios del petróleo cerraron este viernes con fuertes caídas. El crudo Brent del Mar del Norte, para entrega en agosto, bajó 4,33 % hasta los USD 71,99 por barril, regresando a niveles comparables a los previos al conflicto en Oriente Medio. Su equivalente estadounidense, el West Texas Intermediate (WTI), descendió 3,74 % hasta los USD 69,23 por barril.

Ormuz siguió abierto pese al ataque

La caída se explica en buena medida por el comportamiento del tráfico marítimo en el estrecho de Ormuz. A pesar del ataque del jueves contra un carguero en esa vía clave para el comercio mundial de petróleo, los buques no dejaron de transitar. Analistas de IG señalaron a la AFP que “el tráfico marítimo (...) continúa sin mayores interrupciones”, lo que impulsó el descenso de los precios.

Tras un máximo de 57 buques el miércoles, al menos 42 transitaron por el estrecho el jueves, según la plataforma de seguimiento Kpler. Un flujo considerablemente mayor al registrado durante toda la guerra en Oriente Medio.

El secretario general de la Organización Marítima Internacional (OMI), Arsenio Domínguez, reconoció este viernes que, aunque la ONU suspendió su programa de evacuación tras el ataque, “algunos buques siguen transitando por la parte sur del estrecho de Ormuz”.

Trump habló de “estúpida violación”

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, calificó el ataque como una “estúpida violación” del alto el fuego con Teherán y lo atribuyó a un dron iraní. Irán, por su parte, había advertido reiteradamente que respondería con “medidas apropiadas” a cualquier tránsito por el estrecho sin su autorización previa.

Otros factores que presionan el precio

La caída del crudo no se explica solo por Ormuz. La demanda china se mantiene por debajo de los niveles previos a la guerra, y Estados Unidos levantó las sanciones al comercio de hidrocarburos iraníes, lo que abre la puerta a mayor oferta en el mercado, según reportó la AFP.

A eso se suma que Irak solicitó a la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) un aumento en sus cuotas de producción para compensar las pérdidas sufridas durante el conflicto, según informó el Ministerio de Petróleo iraquí el jueves.

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