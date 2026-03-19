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El petróleo sigue al alza mientras aumenta el nerviosismo por una crisis energética

La escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán agravó los temores por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.

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Agencia AFP
19 de marzo de 2026 - 09:00 p. m.
Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, arrastradas por el aumento vertiginoso de los precios de la energía.
Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, arrastradas por el aumento vertiginoso de los precios de la energía.
Foto: EFE - RONALD WITTEK
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Los precios del petróleo escalaron con fuerza durante la operativa este jueves y después moderaron sus ganancias por los temores a una crisis energética después de que Irán amenazara con atacar instalaciones en el Golfo en represalia por el bombardeo de uno de sus campos gasíferos.

La escalada en la guerra de Israel y Estados Unidos contra Irán agravó los temores por el suministro de hidrocarburos desde Oriente Medio.

El presidente estadounidense Donald Trump amenazó con destruir el campo gasífero iraní South Pars si la planta de Catar Ras Laffan es atacada nuevamente.

Hacia las 16H45 GMT, el contrato a futuro del TTF neerlandés, considerado la referencia europea para gas natural, subía 13,42%, hasta 62 euros por megavatio hora.

El precio del barril de petróleo estadounidense WTI llegó a subir brevemente más del 5%, superando los 100 dólares. Después moderó el alza a 3,13%, hasta 99,33 dólares por barril, y el barril de Brent, la referencia mundial, subía 3,38%, hasta 111,01 dólares hacia las 16H45 GMT.

Por su parte, las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas, arrastradas por el aumento vertiginoso de los precios de la energía y las advertencias de los principales bancos centrales sobre el riesgo inflacionario a raíz de la guerra en Oriente Medio.

La Bolsa de París cayó 2,03%, Fráncfort 2,82%, Londres 2,35%, Milán 2,32% y Madrid 2,27%

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Por Agencia AFP

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