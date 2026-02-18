El petróleo sube por temor a un conflicto entre EE. UU. e Irán

El crudo Brent superó brevemente los 70 dólares, mientras que el West Texas Intermediate llegó a subir un 4,1%. Foto: Archivo

El petróleo ganó porque los operadores evaluaban si las conversaciones entre Estados Unidos e Irán serán suficientes para evitar el conflicto, luego de un informe de que la intervención militar estadounidense podría llegar antes de lo esperado.

El crudo Brent superó brevemente los USD 70, mientras que el West Texas Intermediate llegó a subir un 4,1%, cotizando cerca de los USD 65 por barril, después de que Axios informara que cualquier operación militar estadounidense probablemente duraría semanas, en lugar de la operación puntual que tuvo lugar en Venezuela el mes pasado. El gobierno de Israel está impulsando un escenario que busca un cambio de régimen, añadió el informe.

Una posible conflagración pondría en riesgo el flujo de crudo en el Estrecho de Ormuz , el punto de estrangulamiento para las exportaciones energéticas de la principal región productora de petróleo del mundo, que Irán anunció el martes que cerraría brevemente para realizar ejercicios militares. El presidente estadounidense, Donald Trump, corre el riesgo de enfadar a los votantes antes de las elecciones de mitad de mandato de este año si un aumento en los precios del crudo encarece la gasolina en las gasolineras.

“Soy cínico y sigo sin creer que Trump se arriesgue a aumentar los precios de los combustibles en su país en un año electoral en el que la asequibilidad es una prioridad”, dijo Ole Sloth Hansen, jefe de estrategia de materias primas en Saxo Bank, añadiendo que el informe de Axios estaba impulsando los precios el miércoles.

Hasta el momento, las conversaciones no han sido concluyentes, pues Teherán afirma haber alcanzado un “acuerdo general” con Washington sobre los términos de un posible acuerdo nuclear. Un funcionario estadounidense afirmó que los negociadores iraníes regresarían a Ginebra con una nueva propuesta en dos semanas.

Mientras tanto, el segundo día de reuniones entre Rusia y Ucrania, mediadas por Estados Unidos, en Ginebra se disolvió tras apenas 90 minutos, cuando el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, acusó a Moscú de intentar prolongar el proceso. El jefe de la delegación rusa afirmó que las conversaciones fueron difíciles y se desarrollaron con un enfoque práctico, y añadió que la próxima reunión se celebrará pronto.

En lo que va de año, el crudo se ha beneficiado del fuerte impulso de las materias primas, así como de las preocupaciones geopolíticas que han superado las advertencias de que un exceso de oferta global en el mercado lastrará los precios. El enfrentamiento con Irán, sacudido por protestas antigubernamentales en enero, ha avivado la preocupación entre los operadores de que la producción de petróleo o las rutas de suministro vitales podrían verse interrumpidas por enfrentamientos militares.

