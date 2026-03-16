El petróleo vuelve a superar los USD 100 y genera nerviosismo en las bolsas

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz Foto: Archivo

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Las bolsas mundiales reaccionaban con cautela este lunes ante un barril de petróleo por encima de los USD 100, con unos inversores pendientes de una guerra en Oriente Medio que empieza su tercera semana sin que se vislumbre su fin.

Hacia las 08H30 GMT, el barril de Brent del Mar del Norte, referencia del mercado mundial, subía un 3,06% hasta los USD 106,30, mientras que el West Texas Intermediate, referencia del mercado estadounidense, ganaba un 2,15% hasta los USD 100,83.

“La semana ha comenzado siguiendo un patrón que ya se ha convertido en habitual”, señaló Ipek Ozkardeskaya, analista de Swissquote. “Los precios del petróleo subieron al inicio de la sesión, antes de ceder parte de sus ganancias, mientras los inversores asimilaban las últimas noticias procedentes de Oriente Medio” en el decimoséptimo día de la guerra.

En cuanto a las bolsas, la de Tokio cerró prácticamente sin cambios (-0,12%), Taipéi cedió un 0,17% y Sídney, un 0,39%.

Seúl, por el contrario, cerró con una subida del 1,14%, y Hong Kong ganó 1,45%.

Europa se mantenía más titubeante. Tras abrir con un tímido repunte, los principales índices europeos cotizaban en rojo, con la bolsa de París cediendo un 0,33%, Fráncfort también un 0,33% y Milán un 0,96%. Solo Londres subía un 0,08% hacia las 10H30 GMT.

El crudo se disparó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump advirtiera que los ataques contra Irán podrían extenderse a su infraestructura energética si la república islámica mantiene el bloqueo al tránsito por el estrecho de Ormuz, por donde pasa una quinta parte de la producción mundial de hidrocarburos.

La vía se mantiene cerrada en la práctica por los ataques iraníes desde el estallido de la guerra el 28 de febrero, con los bombardeos de Estados Unidos e Israel contra Irán.

Quienes esperaban un final de la guerra cercano quedaron decepcionados luego de que el asesor económico de Trump, Kevin Hassett, dijera que podría extenderse hasta seis semanas más, según el Pentágono.

Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz

El primer ministro británico, Keir Starmer, dijo el lunes que Reino Unido trabaja con sus aliados en un plan “viable” para reabrir el estrecho de Ormuz, la vía crucial de transporte de petróleo que Irán cerró tras inicirse la guerra en Oriente Medio.

“Estamos trabajando con todos nuestros aliados, incluidos nuestros socios europeos, para elaborar un plan colectivo viable que pueda restablecer la libertad de navegación en la región lo antes posible y aliviar los impactos económicos”, dijo Starmer a la prensa.

El primer ministro laborista británico también señaló que Reino Unido “no se dejará arrastrar a una guerra más amplia”, después de que Donald Trump exhortara el sábado a los países que dependen del petróleo que transita por el estrecho de Ormuz a garantizar su seguridad en coordinación con Estados Unidos.

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