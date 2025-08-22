El PIB agropecuario siguió creciendo durante el segundo trimestre del año

Según Fedecacao, en 2022 el cacao colombiano tuvo el mejor precio de los últimos once años, con un valor promedio de $9.182 por kilogramo. Foto: Gobernación de Nariño

El más reciente reporte del DANE mostró que el Producto Interno Bruto (PIB) del sector agropecuario creció 3,8 % durante el segundo trimestre del año.

Según lo explicado por el Ministerio de Agricultura, este es el quinto mes consecutivo en el que esta actividad económica registra un resentimiento positivo. Para la cartera, esta rubro de la economía se está consolidando como uno de los motores para el crecimiento de la economía nacional.

“El sector experimentó una aceleración significativa, especialmente desde el segundo semestre de 2023, entre 2023-II y 2025-II, con cinco trimestres consecutivos en terreno positivo; un hecho sin precedentes para la agricultura colombiana”, detalló la cartera.

El reporte del DANE también mostró que el agro colombiano representó el 6,3 % del PIB nacional, cifra que se destaca por superar el promedio histórico.

Según lo detallado por el ministerio, este positivo comportamiento se debe a

La agricultura por sí sola registró un crecimiento del 4.3 %, gracias a cultivos permanentes como el café, cacao, frutales y palma.

La pesca y acuicultura fue el subsector con mayor crecimiento debido al incremento del 6,1 %, impulsado principalmente por la expansión de la producción de tilapia y camarón orientada a la exportación.

La ganadería y actividades conexas tuvieron un alza del 2.8 %, debido a una mayor demanda de carne bovina y porcina.

“Vale mencionar que, en comparación con los dos gobiernos anteriores, durante el periodo del presidente Gustavo Petro la agricultura ha mantenido una participación promedio sostenida por encima del 6.3 %. El pico más alto fue de 6.8 %, seguido por un 6.5 % en el segundo trimestre de 2025. Esto se explica por factores como la recuperación del PIB agropecuario y una mayor articulación del sector con políticas activas de fomento, crédito rural, diversificación productiva y aumento de exportaciones agrícolas”, añadió el ministerio.

Aunque el grueso de los rubros que componen esta actividad económica consolidando un incremento, otras como el cultivo permanente de café registraron una caída del 15 %. Aún así, durante el primer semestre del año, las exportaciones de café sin tostar crecieron un 82,7 % frente al mismo periodo del año pasado.

“Por su parte, el aceite de palma registró un aumento del 64,1 %, con ventas externas por US$428,1 millones. Las exportaciones de flores y follajes cortados también mostraron un crecimiento del 9,9 %, consolidando un portafolio agroexportador que ya representa el 31,3 % del total de las exportaciones del país, superando incluso al sector manufacturero”, concluyó la cartera.

