El plan de emergencia para llevar combustible y evitar apagones en Puerto Leguízamo

Operativo de emergencia del Gobierno ya transporta miles de galones de combustible para sostener el servicio eléctrico en el municipio. Foto: Ministerio de Minas y Energía

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El Gobierno nacional activó un puente aéreo para llevar combustible a Puerto Leguízamo, en el departamento Putumayo, y evitar afectaciones en el servicio de energía del municipio.

La medida hace parte de un plan de emergencia del Ministerio de Minas y Energía ante los problemas de abastecimiento que enfrenta la zona.

Durante la jornada, el puente aéreo entre Puerto Asís y Puerto Leguízamo permitió el envío de cerca de 1.400 galones de ACPM en un primer vuelo. El Minenergía proyectó completar hasta cuatro trayectos en el día, con unos 6.000 galones transportados, y mantener la operación en los próximos días hasta llegar a cerca de 20.000 galones.

Además, la cartera energética del Gobierno autorizó la adquisición de otros 10.000 galones para reforzar la atención de la emergencia.

Según el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, estas acciones permitirían asegurar el suministro de combustible por al menos 10 días adicionales, con base en un consumo promedio cercano a 3.000 galones diarios.

En paralelo, el Gobierno avanza en la movilización de cerca de 100.000 galones adicionales que permanecen en Puerto Asís y que serían transportados por vía fluvial cuando mejoren las condiciones de caudal.

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