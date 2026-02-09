El precio de Bitcoin se recupera, pero los inversionistas no se confían

No hubo señales de un repunte en el interés abierto el lunes, a pesar del rebote de Bitcoin desde cerca de USD 60,000 a aproximadamente USD 70,000. Foto: Pexels

Los derivados de Bitcoin están mostrando señales de advertencia incluso después del repunte a alrededor de USD 70.000, con los operadores aún posicionados a la defensiva y pocas señales de nuevas apuestas alcistas.

Las tasas de financiación de los perpetuos de Bitcoin (los pagos intercambiados entre los tenedores de posiciones largas y cortas) siguen por debajo de cero, un patrón bajista que indica que los operadores todavía se están posicionando para una caída o exigiendo una compensación para mantener una exposición larga.

Al mismo tiempo, el interés abierto en futuros perpetuos de Bitcoin no se ha recuperado de la caída que comenzó en octubre, lo que pone de relieve la falta de convicción tras la última recuperación. Ha bajado aproximadamente un 50 % desde su pico de octubre, según datos de Coinglass.

No hubo señales de un repunte en el interés abierto el lunes, a pesar del rebote de Bitcoin desde cerca de USD 60.000 a aproximadamente USD 70.000.

“La liquidez y la profundidad del mercado se han reducido significativamente desde el desplome del 10 de octubre, lo que ha impulsado a la gente a realizar apuestas menos apalancadas y a actuar de forma más conservadora”, declaró Andy Martínez, director ejecutivo de Crypto Insights Group. “Creo que el mercado aún está intentando comprender lo que ha sucedido desde el 10/10”.

La moderada respuesta de los derivados se produce tras un episodio de extrema volatilidad a finales de la semana pasada. Bitcoin se desplomó hasta los USD 60.033 el jueves, su nivel más bajo desde octubre de 2024, antes de experimentar una rápida recuperación por encima de los USD 70.000 el viernes. El token volvió a caer por debajo de los USD 70.000 el lunes, lo que pone de manifiesto la fragilidad del sentimiento.

Los mercados de opciones muestran una situación similar. La volatilidad implícita de Bitcoin ha caído drásticamente, de aproximadamente el 83 % el jueves a aproximadamente el 60 % en la actualidad, lo que sugiere menores expectativas de grandes fluctuaciones de precios a corto plazo. Sin embargo, las medidas de posicionamiento siguen mostrando un sesgo defensivo. El sesgo de 25 delta entre opciones call y put, un indicador de si el miedo o la codicia dominan los precios de las opciones, sigue estando fuertemente sesgado hacia las opciones de venta, lo que indica una demanda de protección a la baja, según Griffin Ardern, jefe de investigación y negociación de opciones de BloFin.

“El impacto del apalancamiento en los precios del mercado ha disminuido significativamente, lo que ayuda a reducir la volatilidad y estabilizar los precios”, dijo Ardern, y agregó que “también significa que muchos inversores están obteniendo ganancias o deteniendo pérdidas en niveles relativamente bajos y pasando a posiciones de observación, o incluso abandonando el mercado por un tiempo”.

Un mercado dominado por un sentimiento bajista generalmente apunta a una consolidación en lugar de un repunte rápido, agregó.

La cautela también se ve reforzada por un calendario macroeconómico repleto. «A pesar de que el mercado aparentemente encontró su soporte a finales de la semana pasada, los participantes se mantienen extremadamente cautelosos debido a la gran cantidad de eventos que podrían sacudir el mercado», declaró Le Shi, director gerente de Auros, creador de mercado en Hong Kong. Citó riesgos que van desde los acontecimientos políticos en Japón y la volatilidad de los metales preciosos hasta la preocupación por el repunte bursátil impulsado por la inteligencia artificial.

