El precio del oro alcanzó un nuevo récord: ¿qué lo está impulsando?

El oro alcanzó otro nuevo récord, ya que los inversores apostaron por un recorte de tasas de la Reserva Federal esta semana y evaluaron el alcance de una mayor flexibilización monetaria en los próximos meses.

El oro superó el máximo histórico del lunes, de alrededor de 3.685 dólares por onza, respaldado también por un indicador que preveía la caída del dólar estadounidense a su nivel más bajo en más de siete semanas. Si bien los mercados ya consideran un recorte de tipos esta semana, la Fed también publicará su actualización trimestral de previsiones económicas y de tipos, conocida como diagrama de puntos, y el presidente Jerome Powell ofrecerá su rueda de prensa posterior a la decisión.

Una serie de datos laborales débiles y la ausencia de grandes sorpresas inflacionarias han impulsado las perspectivas de nuevos recortes de tipos este año. Esto sería positivo para el oro, que no genera intereses.

Mientras tanto, la creciente presión del presidente estadounidense Donald Trump sobre la Reserva Federal, incluyendo su intento de destituir a la gobernadora Lisa Cook, ha reforzado las apuestas por una política monetaria más moderada. Además, el asesor económico de la administración, Stephen Miran, se incorporará al banco central el martes.

El oro ha subido más de un 40% este año, superando a activos importantes como el índice S&P 500, y recientemente superó su máximo ajustado a la inflación alcanzado en 1980. La persistente incertidumbre comercial y geopolítica, junto con las compras concertadas de los bancos centrales y las entradas de capital a los fondos cotizados en bolsa, han contribuido a este impulso. Goldman Sachs Group Inc. ha pronosticado que el oro en lingotes podría acercarse a los 5.000 dólares la onza si tan solo el 1% de los bonos del Tesoro en manos privadas se cambian al metal precioso.

El oro subió un 0,2%, hasta los 3.686,39 dólares la onza, a las 9:01 a. m., hora de Singapur, tras su avance del 1% del lunes. El índice Bloomberg Dollar Spot se mantuvo estable. La plata se mantuvo por debajo del precio más alto en 14 años, alcanzado el lunes. El platino bajó ligeramente y el paladio subió.

