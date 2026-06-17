El precio del oro repunta mientras avanza un acuerdo entre Estados Unidos e Irán

Los operadores de metales preciosos están a la espera de una serie de decisiones de los bancos centrales esta semana. Foto: Agencia Bloomberg

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El oro subió después de que el presidente estadounidense Donald Trump dijera que el estrecho de Ormuz podría reabrirse el viernes, un acontecimiento que aliviaría la crisis energética e inflacionaria que ha sacudido los mercados mundiales.

El oro cotizaba por encima de los USD4.310 la onza, tras haber subido un 2,2 % en la sesión anterior después de que Estados Unidos e Irán anunciaran un acuerdo provisional para poner fin a la guerra y levantar los bloqueos marítimos en la región. Sin embargo, los aliados de Estados Unidos se mostraron menos optimistas sobre la rapidez con que podrían reanudarse los flujos de energía y otras materias primas a través de esta vía marítima estratégica. El petróleo amplió sus pérdidas , lo que contribuyó a la caída de los rendimientos de los bonos.

«Considero que el acuerdo entre Estados Unidos e Irán es un catalizador positivo para el oro, ya que muchos de los obstáculos generados por el conflicto están empezando a disiparse», declaró Alex Wolf, director global de estrategia macroeconómica y de renta fija de JP Morgan Private Bank, en una entrevista. Según Wolf, entre estos obstáculos se incluyen el aumento de los precios de la energía, la mayor rentabilidad de los bonos, la apreciación del dólar y la menor demanda por parte de inversores y bancos centrales de Oriente Medio.

Según Wolf, a medida que se atenúan estos desafíos, se espera que los factores estructurales que impulsan el precio del oro, como las compras de los bancos centrales, la diversificación en dólares y la continua demanda de Asia y Oriente Medio, vuelvan a cobrar fuerza.

El oro sigue un 18% por debajo de su valor inicial desde que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán a finales de febrero. Durante la guerra, su comportamiento ha sido prácticamente inverso al del petróleo, ya que el aumento de los precios de la energía ha impulsado la inflación y ha llevado a los bancos centrales a mantener los tipos de interés elevados durante más tiempo, lo que ha reducido el atractivo de los metales preciosos que no generan rendimientos.

Los operadores de metales preciosos están a la espera de una serie de decisiones de los bancos centrales esta semana. La Reserva Federal se reunirá por primera vez bajo la presidencia de Kevin Warsh. Las expectativas del mercado apuntan a una subida de tipos de interés a finales de este año.

El oro al contado subió un 0,6% hasta los USD 4.339,38 la onza a las 15:30 en Nueva York. La plata ganó un 0,4% hasta los USD 70,3025 . El platino y el paladio subieron, mientras que el índice Bloomberg Dollar Spot, que mide el valor de la divisa estadounidense, bajó un 0,1%.

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