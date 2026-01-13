El precio del oro se mantiene cerca de un nuevo récord

El oro se cotizó cerca de los USD 4.590 la onza, tras subir un 2% en la sesión anterior, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que la posible acusación era una continuación de los intentos de presionar al banco central. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

El oro se estabilizó cerca de un récord el martes mientras los mercados seguían de cerca los renovados ataques de la administración Trump a la Reserva Federal que han avivado las preocupaciones sobre su independencia.

El oro se cotizó cerca de los USD 4.590 la onza, tras subir un 2% en la sesión anterior, cuando el presidente de la Fed, Jerome Powell, declaró que la posible acusación era una continuación de los intentos de presionar al banco central. El último ataque a la Fed reavivó la tendencia de “vender a Estados Unidos” , con la caída del dólar el lunes y la liquidación de bonos del Tesoro en toda la curva.

Las agresivas peticiones del presidente Donald Trump de bajar las tasas de interés han amenazado con socavar la capacidad de la Reserva Federal para controlar la inflación y han contribuido a la llamada operación de devaluación, en la que los inversores venden dólares y otros activos vulnerables a las crisis políticas y fiscales. La investigación del Departamento de Justicia sobre Powell llevó a legisladores del propio partido republicano del presidente y al secretario del Tesoro, Scott Bessent, a advertir a Trump que la medida podría ser perjudicial para los mercados .

“Dado que el mandato de Powell como presidente de la Reserva Federal finaliza en mayo, la incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal y la trayectoria de las tasas de interés estadounidenses seguirán siendo, en nuestra opinión, un factor clave del mercado del oro durante gran parte de 2026”, escribió David Wilson, director de estrategia de materias primas de Scott Bessent, en una nota.

Los ataques a la Reserva Federal impulsaron el oro a máximos históricos consecutivos el año pasado, junto con el aumento de los riesgos comerciales y geopolíticos y las compras de los bancos centrales. Con Trump capturando al líder de Venezuela, amenazando con tomar Groenlandia y renovando su campaña contra Powell, los metales preciosos mantendrán ese impulso hasta 2026.

“Una gran parte de la actividad está siendo impulsada por flujos especulativos, particularmente por traders orientados al impulso que buscan la fortaleza en el camino hacia arriba pero son igualmente rápidos para reducir la exposición cuando los precios cambian”, escribió Ole Hansen, estratega de Saxo Bank A/S, en un mensaje.

La plata subió tras un aumento del 6,7% el lunes. El metal se ha mostrado volátil en medio de una ola de interés especulativo. Se prevén nuevas fluctuaciones, como lo demuestra el aumento repentino de la volatilidad implícita a tres meses de las opciones sobre el mayor fondo cotizado en bolsa (ETF) de plata.

Mientras tanto, CME Group cambiará la forma en que establece los márgenes para los futuros de oro, plata, platino y paladio tras el aumento repentino de precios y la volatilidad de las operaciones. El nuevo enfoque establecerá los márgenes con base en un porcentaje del denominado nocional —en comparación con el monto en dólares anterior— y entrará en vigor al cierre del martes.

La plata acaba de salir de un año récord, y gran parte de sus ganancias se produjeron en el segundo semestre, cuando una histórica contracción de posiciones cortas afectó al mercado global y un frenesí especulativo la impulsó a máximos consecutivos en diciembre. El repunte del oro, la preocupación por los aranceles estadounidenses y la renovada incertidumbre sobre la independencia de la Reserva Federal también se consideran un factor de apoyo para la plata.

Citigroup Inc. pronostica que el oro alcanzará los 5.000 dólares la onza y la plata los 100 dólares la onza en los próximos tres meses.

“Esperamos que el mercado alcista se mantenga intacto a corto plazo”, declararon los analistas de Citi en una nota. “Nuestra hipótesis de base es que los riesgos geopolíticos se moderarán con el tiempo, lo que afectará la demanda de cobertura de metales preciosos más adelante en el año, en particular del oro”.

El oro al contado bajó ligeramente hasta los 4.585,90 dólares la onza a las 10:41, hora de Londres. El índice Bloomberg Dollar Spot subió un 0,1 %. La plata subió un 0,6 %, mientras que el platino y el paladio bajaron.

