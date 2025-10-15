El precio del oro sigue registrando máximos históricos: ¿qué lo está impulsando?

El avance del oro se ha sostenido en las compras de los bancos centrales, el aumento de las tenencias en fondos cotizados en bolsa y los recortes de tasas de la Fed. Foto: EFE - TOLGA AKMEN

El oro subió a un nuevo récord por encima de los USD 4.200 la onza y la plata se disparó, impulsados ​​por la escalada de tensiones entre Estados Unidos y China y las apuestas a que la Reserva Federal reducirá las tasas de interés dos veces más este año.

El metal precioso avanzó hasta 1,8% para alcanzar un máximo de USD 4.218,29 el miércoles. La plata spot ganó más del 3%, mientras que la disponibilidad del metal en el mercado de Londres seguía siendo limitada. La jornada del martes fue volátil para la plata, que alcanzó un máximo histórico por encima de USD 53,55 la onza antes de desplomarse con fuerza.

Los rendimientos de los bonos del Tesoro de Estados Unidos cayeron a su nivel más bajo en meses después de que el presidente de la Fed, Jerome Powell, señaló que el banco central está encaminado a aplicar otro recorte de un cuarto de punto este mes. Los menores rendimientos y costos de endeudamiento tienden a beneficiar a los metales preciosos, que no pagan intereses.

Mientras tanto, la aversión al riesgo aumentó —reforzando el atractivo del oro como refugio— después de que el presidente Donald Trump lanzara una nueva amenaza comercial contra China. Sus comentarios reavivaron las tensiones entre las dos mayores economías del mundo, luego de que Pekín prometiera represalias tras la amenaza de Washington de imponer un arancel adicional de 100% a China la semana pasada.

En el caso de la plata, el mercado ha estado afectado por la falta de liquidez en Londres, lo que ha desatado una búsqueda mundial del metal y ha hecho que los precios de referencia se disparen por encima de los futuros en Nueva York. La diferencia entre ambos mercados era de alrededor de USD 1,05 la onza el miércoles, mientras que el costo anualizado de un mes para pedir prestada plata rondó el 17% el martes, ambos en niveles históricamente altos.

Los cuatro principales metales preciosos han subido entre un 60% y un 82% este año, en un repunte que ha dominado los mercados de materias primas. El avance del oro se ha sostenido en las compras de los bancos centrales, el aumento de las tenencias en fondos cotizados en bolsa y los recortes de tasas de la Fed.

La demanda de refugios también ha sido impulsada por las recurrentes tensiones comerciales entre Estados Unidos y China, las amenazas a la independencia de la Fed y el cierre del gobierno estadounidense. Los inversionistas buscan seguridad en los metales preciosos ante los riesgos que plantean los crecientes déficits fiscales, en un fenómeno conocido como “apuesta por la devaluación”. Las compras de los bancos centrales también han sido un factor clave en el alza del oro.

*Al cierre de esta edición, el precio del oro retrocedió a los USD 4.215, lo que se traduce en un retroceso de USD 17 en cuestión de horas.

